I fatti del 2 Febbraio: le proteste degli agricoltori, il bilancio europeo, Stellantis

02/02/2024 06:51:00

E' il 2 Febbraio 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Nonostante l’apertura dell’Ue, gli agricoltori hanno messo a ferro e fuoco Bruxelles. Le proteste continuano anche in Italia. Stop solo a Parigi: Macron ha promesso la sovranità alimentare francese

• È stato approvato il bilancio europeo che prevede, fra l’altro, il pacchetto da 50 miliardi per Kiev. Orbán ha ceduto alle pressioni di Macron, Michel e Meloni e ha tolto il veto





• Tra Stellantis e governo lo scontro è aperto. Per Tavares senza incentivi Mirafiori e Pomigliano rischiano la chiusura. Risposta di Urso: «Se vogliono una partecipazione dello Stato, ce lo chiedano»

• La premier chiede «dignità» per Ilaria Salis ma la Lega attacca ancora. Il padre di lei annuncia querele a Salvini

• Dopo sei udienze è finito il controesame alla giovane italo-norvegese che ha accusato Ciro Grillo e i suoi amici di stupro di gruppo. La sentenza è attesa non prima del 2025

• A Milano un neonato è stato abbandonato sullo zerbino di un egiziano papà di quattro figli. Sul biglietto: «La mamma è morta di parto, io non posso occuparmi di lui. Lo lascio insieme a voi finché non riesco ad aggiustare la mia vita»

• A Taranto un preside è stato gonfiato di botte dal papà di una bimba di tre anni. Motivo? La mamma s’era stufata di essere chiamata dalla maestra per cambiare il pannolino alla piccola

• Lewis Hamilton sarà alla guida della Ferrari nel Mondiale di Formula 1 dal 2025, con un contratto pluriennale. Una notizia bomba che però. Secondo alcuni, fa meglio al pilota che alla Rossa

• La tre giorni romana di Jannik Sinner s’è conclusa al Quirinale. Accompagnato dai vincitori della Davis, ha detto: «Siamo tutti ragazzi normali che sono riusciti a fare una cosa bella e importante per il Paese». Gli auguri di Mattarella



• L’inflazione torna a crescere. A gennaio prezzi sono saliti dello 0,3%. La spesa è aumentata del 5,4%

• Biden ha emanato le prime sanzioni contro i coloni israeliani. La notizia non è piaciuta a Netanyahu che però ha un problema più grosso: l’estrema destra non vuole che firmi il cessate il fuoco

• In un paese del foggiano, alcuni banditi hanno rimosso una cassaforte delle poste con la ruspa per rubare trecentomila euro. Il bottino dell’assalto di mercoledì in Sardegna ammonta a quattro milioni. Erano soldi destinati alle pensioni

• Giuseppe Costa, fratello della vedova dell’agente di scorta Vito Schifani, è stato condannato a 12 anni per mafia. Il giorno dopo l’arresto la moglie dell’agente assassinato con Falcone disse: «Ora sei tu che devi inginocchiarti»

• A Sanremo ci sarà anche John Travolta. Domenica Amadeus e Fiorello saranno ospiti da Fazio Fazio (e la Rai storce il naso)

• Il calciomercato è chiuso. L’Inter ha preso Buchanan, la Roma Baldanzi, il Milan è intervenuto sull’emergenza difesa. Nuovi arrivi al Napoli. Quattro colpi del Torino. Il Verona ha fatto di necessità virtù, con ben 13 cessioni

Titoli

Corriere della Sera: Aiuti all’Ucraina, Orbán vota sì

la Repubblica: La marcia dei trattori

La Stampa: Italia e Francia convincono Orbán

Il Sole 24 Ore: Recuperabile l’8% delle tasse non pagate / Leo: «Dal concordato i fondi per l’Irpef»

Avvenire: L’Europa si ricompatta

Il Messaggero: Fondi a Kiev, accordo in Europa

Il Giornale: Meloni mette d’accordo l’Europa e Orbán

Leggo: Dall’Europa 50 miliardi a Kiev

Qn: Meloni tratta: Salis, rispettare i diritti

Il Fatto: In ginocchio da Elkann

Il Mattino: L’assedio degli agricoltori

Libero: Elkann sfida l’Italia

La Verità: I trattori fanno nera l’Europa verde

il Quotidiano del Sud: Il doppiogioco che non ci piace

il manifesto: Me ne frego

Domani: Caso Salis, Orbán incatena Meloni / Il sovranista entra nei conservatori