02/02/2024 11:06:00

60 chilogrammi di carne non tracciata sono stati sequestrati dai carabinieri del Nas ad uno stabilimento di sezionamento del trapanese, nel corso dei controlli sulla tutela della salute sul settore della filiera.

La carne per un valore di circa 3.000 euro non ha seguito la normale tracciabilità in modo da garantire la sicurezza della filiera alimentare. Nei confronti del titolare dello stabilimento è stata elevata una sanzione amministrativa di mille e cinquecento euro.