E' febbraio, ma in Sicilia c'è l'allerta incendi

09/02/2024 08:24:00

La protezione civile per oggi, venerdì 9 febbraio, ha diramato l’allerta arancione per il rischio incendi nelle provincie di Palermo e Messina. Le temperature massime in questo giorni permangono sopra la media stagionale. Per il fine settimana è previsto un peggioramento delle condizioni meteo. Domenica sono previste forti piogge.

Queste le previsioni in provincia di Trapani.

Venerdì 9 Febbraio: giornata caratterizzata da qualche nube sparsa, minima 12°C, massima 17°C. Entrando nel dettaglio, avremo soleggiamento diffuso al mattino, nubi sparse al pomeriggio, diffusa nuvolosità alla sera. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 13 e sarà di 17°C, la minima di 12°C alle ore 7. I venti saranno forti da Sud-Sud-Est al mattino con intensità di circa 44km/h, per il resto della giornata molto forti provenienti da Sud-Sud-Est con intensità tra 51km/h e 59km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 4, corrispondente a 665W/mq.

Sabato 10 Febbraio: giornata caratterizzata da rovesci di pioggia, temperatura minima di 13°C e massima di 14°C. Entrando nel dettaglio, avremo pioggia diffusa al mattino e al pomeriggio, pioggia e schiarite alla sera. Durante la giornata di domani la temperatura massima verrà registrata a mezzanotte e sarà di 14°C, la minima di 13°C alle ore 23, lo zero termico più basso si attesterà a 1940m alle ore 23 e la quota neve più bassa, 1510m, alle ore 22. I venti saranno sia al mattino che al pomeriggio molto forti provenienti da Sud con intensità tra 54km/h e 60km/h, forti da Sud-Sud-Ovest alla sera con intensità di circa 34km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 21 e sarà di 2630m. L'intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 0.2, corrispondente a 148W/mq.

Domenica 11 Febbraio: giornata prevalentemente piovosa con possibili rovesci temporaleschi alternati a schiarite, min 12°C, max 13°C. In particolare avremo rovesci o temporali al mattino, manifestazioni temporalesche e schiarite al pomeriggio e alla sera. Durante la giornata si registrerà una temperatura massima di 13°C alle ore 3, mentre la minima alle ore 9 sarà di 12°C, lo zero termico più basso si attesterà a 1570m alle ore 9 e la quota neve più bassa, 1190m, alle ore 13. I venti saranno forti da Ovest-Sud-Ovest al mattino con intensità di circa 38km/h, al pomeriggio forti provenienti da Ovest con intensità di circa 41km/h, molto forti da Ovest alla sera con intensità di circa 42km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 5 e sarà di 3780m. L'intensità solare più alta sarà alle ore 14 con un valore UV di 0.8, corrispondente a 293W/mq.