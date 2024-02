Turismo. La provincia di Trapani alla Fiera di Riga: com'è andata

09/02/2024 14:30:00

Ha suscitato grande interesse il territorio della Sicilia occidentale alla Balttur di Riga. Che si è svolta la settima scorsa.

Promuovere le bellezze e le potenzialità del territorio in una delle più importanti borse del turismo del nord Europa. Questo l'intento di un gruppo di imprenditori locali che, grazie al contributo fattivo di alcuni enti del territorio ha deciso di rappresentare la Sicilia Occidentale

Riga E’ stata scelta anche perchè già esiste un collegamento con l’aeroporto di Trapani, sarà l’unica presenza siciliana.

L’iniziativa è stata Promossa da Trapani welcome grazie all'investimento di un gruppo di imprenditori e di due comuni, Una buona opportunità per presentare il territorio in nuovi mercati.

Lo stand è stato visitato dall’ambasciatore italiano in lettonia.(è stata l’unica presenza siciliana e con la Sardegna le uniche presenze italiane.

Per l'occasione è stata stampata e distribuita una rivista in lingua Lettone, dedicata a tutto ciò che la Sicilia Occidentale può offrire.

Questi i partecipanti: Comune di San vito, Comune di Erice, Trapani welcome, Federalberghi Trapani, Trapani tourism service, Nuara cook sicily, Agriturismo Vultaggio, Torre Lines, Pro loco Trapani centro, Trapani easy, Automania

Questa di Riga è la prima di tre fiere promosse da Trapani welcome prossimo appuntamento a Monaco di Baviera la settimana prossima e a marzo Vienna.