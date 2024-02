Carri allegorici, spettacoli, balli. Il weekend di Carnevale è qui

10/02/2024 06:00:00

Arriva il fine settimana di Carnevale in provincia di Trapani, ma il maltempo fa slittare alcuni appuntamenti.

Da Marsala a Mazara del Vallo, da Petrosino ad Alcamo fino alle Isole Egadi, ogni angolo della provincia si trasforma in un palcoscenico di festa e divertimento:

MARSALA - Maschere, musica e animazione per il "Marsala in Festa". Sabato 10 febbraio, ultima giornata di festa in Piazza della Repubblica. Qui ci saranno esibizioni e intrattenimenti per bambini, animate favole Disney e la partecipazione di Comics & Cosplay.

MAZARA DEL VALLO - Fino al 13 febbraio torna il Carnevale “Addrabbanna Lu Ponti” con spettacoli e sfilata dei carri allegorici. Il clou degli eventi è concentrato nel quartiere Trasmazaro, con zona spettacoli allestita nella via Emanuele Sansone, ma il percorso della sfilata interessa in questa edizione anche via Piersanti Mattarella, corso Vittorio Veneto e piazza Matteotti. Il programma del weekend: Sabato 10 febbraio ore 16:30 sfilata carri allegorici con partenza dalla via Emanuele Sansone e stesso percorso verso piazza Matteotti e ritorno. Ore 21:30 Live Music con il gruppo FOCURANNI e, a seguire, la musica del Deejay Vito Tre, con Gianfranco Campisi. Domenica 11 febbraio ore 16:30 sfilata carri allegorici con partenza dalla via Emanuele Sansone. “Live Radio Show”. Ore 21:30 Live Music con la band “New Beat Generation Feat. Dioscuri”.

ALCAMO - Torna l'appuntamento con il "Carnevale Alcamese", da sabato 10 a martedì 13 febbraio, con tante attività per grandi e piccini. Sabato pomeriggio, in piazza Ciullo, Carnevale per i più piccoli con Frappè Animazione e lo spettacolo di beneficenza "Piccolo grande Pinocchio" al teatro Cielo d'Alcamo. Domenica dalle 17.00 sfilata dei cinque carri. Lunedì, dopo le 21.00 dj set in piazza Ciullo con Radio Time 90. Per finire, martedì 13 febbraio alle 17.00, ultima sfilata dei carri allegorici e dei gruppi in maschera, con musiche a tema da viale Italia a piazza Ciullo. Da sabato a martedì. stand per degustazioni e street food in piazza Ciullo.

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - In occasione della festa per il Carnevale, Castellammare del Golfo viene animata dall'esibizione itinerante delle scuole di danza della città. Domenica 11 febbraio, a partire dalle 15.30, musica e balli dei gruppi in costume partono da via Francesco Crispi per raggiungere il corso Garibaldi, in pieno centro storico cittadino. Un momento di allegria rivolto a bambini e adulti.

PETROSINO - Fino a martedì 13 febbraio si rinnova l'appuntamento con il Carnevale di Petrosino. L'inaugurazione del Carnevale di Petrosino 2024 è rimandata a domenica 11 febbraio alle ore 17.00. Il rinvio è causato dalle condizioni metereologiche avverse. Per la giornata di sabato 10 febbraio sono previsti infatti forti venti e piogge che renderebbero impossibile lo svolgimento delle sfilate dei carri allegorici in piena sicurezza.

PACECO - Giornate di carri e colori il 10 e 11 febbraio a Paceco, dalle ore 16.00. Sfilata per le vie del paese di carri allegorici in occasione della quindicesima edizione della "Carnevalata". Fino al 12 febbraio, villaggio con degustazione, street food, shop, spettacoli di intrattenimento e carnevalata dei bambini.

SALEMI - Sabato 10 Febbraio dalle ore 16:00 al Centro Kim - Salemi il “Carnevale dei bambini”, con animazione e spettacolo, balli, gonfiabili, zucchero filato pop corn e coriandoli. Domenica 11 Febbraio, dalle ore 16:00 Centro Kim - Salemi il Carnevale in Piazza, Special Guest JOEY&RINA. Intrattenimento per bambini e Balli coreografici Soarele Dance - Encierro Training Lab Crazy Duck gruppo musicale. Dj Francesco Russo. Si terrà il contest per la maschera più bella. Allestita anche un’area per lo street food.

SAN VITO LO CAPO - Nel weekend il programma del Carnevale a Sanvitese prevede: sabato 10 febbraio a Castelluzzo, ci sarà la Sfilata dei Carri Allegorici, organizzata dalle associazioni locali. La festa inizierà alle ore 15.00 con la sfilata lungo il percorso che attraversa Viale C. Colombo, Via Don Bartolo, Via Calazza, fino a raggiungere Piazza Don Vito Barraco. Successivamente, alle 18.00, appuntamento con i panini c'a sasizza arrustuta e vino, preparati con amore dall'Associazione Socio Culturale Castelluzzo in Piazza Don Vito Barraco.

Domenica 11 febbraio, San Vito Lo Capo sarà animata dalla Sfilata dei Carri Allegorici lungo le vie principali della città, grazie all'impegno delle associazioni del territorio. La sfilata partirà alle ore 15.00 da Viale P. Mattarella [altezza scuole], per poi procedere lungo Via Regina Margherita, Duca degli Abruzzi, Via Foritano, Via Savoia, Via Cavour, D. Alighieri, fino a giungere in Piazza Santuario. Dopo lo spettacolo colorato, sarà il momento di gustare la tradizionale Pasta cu l'agghia e sasizza arrustuta, proposta dai Ristoratori Associati Sanvitesi, alle ore 18.00 sempre in Piazza Santuario.

VALDERICE - Proseguono fino a domenica 11 febbraio gli appuntamenti con il Carnevale valdericino, che richiama numerosi visitatori anche dai paesi vicini con la sfilata, lungo la via principale di Valderice, dei carri allegorici, realizzati in polistirolo e in cartapesta dagli artisti locali. E inoltre spettacoli vari, esibizioni di street band, cabaret, l'animazione per i più piccoli e il concorso Mascherina.

ISOLE EGADI - Il Carnevale alle Egadi entrerà nel vivo sabato 10 febbraio con le sfilate, a Favignana e Marettimo, di maschere e carri allegorici. Domenica si replica. A Marettimo arrivano "u nannu e a nanna". Le sfilate proseguiranno a Favignana anche il 12 e il 13. Gran finale, martedì, con la premiazione dei carri.

GIBELLINA - A Belìce/EpiCentro della Memoria Viva è stato inaugurato venerdì il progetto fotografico "Secondo luogo" di Andrea Marchese, che indaga la relazione tra paesaggio interiore e paesaggio esteriore. L'esposizione si terrà presso gli spazi di Belìce/EpiCentro della Memoria Viva a Gibellina e sino al 10 marzo secondo i seguenti orari: martedì-domenica dalle ore 9.30/13.00 e dalle ore 15.30/18.30; www.epicentrobelice.net.