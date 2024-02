10/02/2024 17:20:00

Allerta meteo gialla in provincia di Trapani e in buona parte della Sicilia. Persistono venti da forti a burrasca, con locali raffiche di burrasca forte, dai quadranti meridionali in rotazione da quelli occidentali con mareggiate lungo le coste.

Il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha diramato un nuovo Avviso “Rischio meteo-idrogeologico e idraulico” con Allerta Gialla che riguarda le province di Trapani, Palermo, Messina, Agrigento.

Per il dipartimento potrebbero verificarsi fenomeni localizzati e/o diffusi di esondazione lungo i corsi d'acqua a valle delle dighe. Le strutture locali di protezione civile xdevono adottere le procedure previste nei propri piani di protezione civile per il rischio idrogeologico e idraulico. Si consiglia a tutti i cittadini di fare attenzione.