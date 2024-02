10/02/2024 12:06:00

L'MPA non sostiene più il sindaco di Marsala Massimo Grillo e chiede scusa alla città.

"Alla luce delle interlocuzioni delle ultime settimane per la composizione della nuova giunta marsalese, MPA, valutato che non ci sono al momento le condizioni per promuovere un progetto comune, ritiene opportuno non partecipare alla composizione della stessa", si legge in una nota del partito.

"Il posizionamento occasionale di singoli consiglieri (qui abbiamo parlato del possibile ingresso di Pino Ferrantelli in giunta) non aiuta tra l’altro ad immaginare prospettive future - continua la nota -. Lo sforzo profuso da MPA immaginando una possibile condivisione di tutto il centrodestra, a partire dalla Lega e da Progettiamo Marsala, non ha trovato il naturale punto di convergenza. Pertanto MPA ritira il sostegno all’attuale sindaco e chiede scusa alla Città di Marsala".