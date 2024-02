Marsala, donna urla e lancia oggetti dal balcone. Cosa è successo, le immagini

12/02/2024 20:32:00

Momenti di paura ieri sera, 11 febbraio 2024, a Marsala, in centro, in Via Mario Nuccio. Una donna, fuori di se, si è affacciata dal balcone del suo appartamento, al primo piano di uno stabile vicino all'incrocio con Via Roma, e da lì, urlando, ha cominciato a scagliare oggetti verso la strada.

Su segnalazione dei passanti, sono intervenuti i vigili urbani, ed è stato chiamato il 118. I sanitari per entrare in casa e tranquillizzare la donna (sottoponendola ad accertamenti) hanno anche dovuto sfondare la porta.

La donna, di 51 anni, urlava, secondo i testimoni, di essere malata, e che nessuno la voleva aiutare. In strada sono finiti vasi, sedie e elettrodomestici.

L'episodio ricorda quello, simile, di una donna che, due anni fa, a Catania, ha buttato un sacco di oggetti dal balcone di casa.