Marsala: per la Rassegna "Lo Stagnone" gli spettacoli di Antonello Costa e Uccio De Santis

Uno spettacolo che promette di “allontanare i pensieri negativi, lo stress, l’ansia e fare scorta di risate”. Questo e tanto altro è “Costa Power – Il potere del sorriso” di e con Antonello Costa che andrà in scena domenica 18 febbraio alle ore 18,00 nel Teatro Impero di Marsala. Varietà vivace e divertente che si inscrive all’interno della XVI Rassegna teatrale “Lo Stagnone – scene di uno spettacolo” – organizzata dalla Compagnia teatrale “Sipario” presieduta da Vito Scarpitta, con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Marsala.



“Tutto il potere del sorriso in una bevanda. Non sarebbe fantastico recuperare il buonumore semplicemente sorseggiando un energizzante? L’idea per ora è solo “virtuale” – affermano gli organizzatori – ma il poliedrico Antonello Costa ha deciso di lanciare la proposta nel suo nuovo spettacolo che si intitola: “Costa Power”. Uno show decisamente terapeutico in linea con lo stile del comico siciliano, che ha conquistato il suo pubblico con quel talento che lo rende un comico in via d’estinzione, in grado di far ridere o sorridere lasciandoti anche un pizzico di amarezza quando, ad esempio, omaggia il grande Totò o passa da Chaplin a Michael Jackson in un medley tra musica, mimica e ballo”. In scena con Antonello Costa, nel suo nuovo varietà comico ci sarà la soubrette Annalisa Costa e il corpo di ballo.



“Si consiglia di assumere “Costa Power” anche più volte a settimana – continuano –, perché la medicina migliore per affrontare le criticità della vita è da sempre una ricca dose di ironia. Due ore di energia allo stato puro con una serie di performance estratte dal celebre repertorio e assolute novità. Il cowboy siculo, Nicolino il cinesino e la nuova canzone “Mi sono rotto il jazz” sulla quale ballerà il tip tap, il calembour “Un uomo di mondo”, Don Antonino, il salsero Jose Pampero e tanti altri, per uno show formato famiglia che unisce la magia del teatro a momenti di comicità e cabaret.

Domenica 25 febbraio alle 21,30 nel Teatro Impero si terrà “Non so che fare prima”: esilarante spettacolo di Uccio De Santis in prima assoluta e in esclusiva per la Sicilia.



Evento organizzato dalla Compagnia teatrale Sipario e Ri.Ca. Eventi che assicura “Due ore di divertimento tra monologhi di vita vissuta, sketch di coppia, barzellette e un po’ di musica – affermano gli organizzatori –. Tra i temi: i saldi dell’estate, la spesa al centro commerciale e la lotta tra moglie e marito per avere un po’ spazio nell’armadio sperando di non trovare qualcuno nascosto dentro… Non necessariamente in quest’ordine perché Uccio, ‘Non sa mai cosa fare prima’. In ogni caso, cambiando l’ordine delle battute, l’effetto comico non cambia”. Spettacolo scritto da Uccio e Antonio De Santis, in scena insieme ad Uccio i volti storici del programma Mudù: Umberto Sardella e Antonella Genga e con la partecipazione di Giacinto Lucariello.



Prevendita: Circuito Liveticket,Tickettando. Biglietti a partire da 15,00 euro; a Marsala presso la Pro loco via XI Maggio e I Viaggi dello Stagnone, in via dei mille 45.