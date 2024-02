Ryaniar, per l'estate a Palermo 600 voli a settimana

16/02/2024 07:00:00

A Palermo questa estate Ryanair effettuerà 600 voli settimanali. Quarantuno rotte totali (inclusa una nuova per Poznan), maggiori frequenze su oltre 15 rotte esistenti come Barcellona, Londra, Parigi e Vienna, cinque aeromobili di base nell'aeroporto Falcone e Borsellino, (per un investimento di 500 milioni di dollari), 600 voli settimanali e sostegno a oltre 2.600 posti di lavoro in Sicilia (inclusi posti per piloti, assistenti di volo e ingegneri).

E' l'operativo Ryanair - il più grande di sempre - su Palermo per l'estate 2024 presentato dal Ceo della compagnia aerea Eddie Wilson.

Ryanair conferma le 40 rotte della scorsa stagione e aggiunge alle destinazioni previste per l'estate 2024 dall'aeroporto Falcone Borsellino un'altra città estera: si tratta di Poznan, altra meta polacca, raggiungibile con un diretto da Palermo dopo Cracovia e Breslavia. Nel giorno della presentazione nel capoluogo siciliano dell'operativo dei voli previsti tra marzo e ottobre, la compagnia irlandese torna a bussare alle porte della Regione dopo le polemiche sul caro voli di qualche mese fa: "Non crediamo negli sconti per i passeggeri siciliani che devono raggiungere il Nord Italia - dice il Ceo Eddie Wilson - chiediamo invece l'abolizione della tassa sul turismo che ostacola la crescita. In questo modo potremmo trasportare altri 3 milioni di passeggeri in Sicilia, creando 600 milioni di euro di indotto".