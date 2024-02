I fatti del 17 Febbraio: Naval’nyj, l'Ucraina, strage a Firenze

17/02/2024 07:26:00

E' il 17 Febbraio 2024. Ecco i principali fatti, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

È morto in una colonia penale in Siberia Aleksej Anatol’evič Naval’nyj.Attivista. Politico. Blogger. Uno dei più noti oppositori del presidente russo Vladimir Putin. Aveva 47 anni

• La notizia della morte di Naval’nyj è arrivata alla moglie Yulia durante la Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Ha detto: «Voglio che Putin e i suoi sodali sappiano che saranno puniti per quello che hanno fatto»





• In Ucraina la guerra continua. Ieri i russi hanno annunciato di aver piantato la loro bandiera nel centro di Avdiivka, nell’Est del Paese. Zelens’kyj sta facendo tutto il possibile per resistere

• Un gruppo di 20 aziende tecnologiche, tra cui OpenAI, Microsoft, Adobe, Meta Platforms, TikTok e X, hanno accettato di lavorare insieme per impedire che i contenuti ingannevoli prodotti dall’AI interferiscano con le elezioni in programma quest’anno nel mondo

• Un tribunale di New York ha condannato Donald Trump per aver gonfiato il valore degli asset di famiglia. Dovrà pagare di 354 milioni di dollari di risarcimento alla città. Per rimpinguare le sue casse sta pensando di quotare il social Truth a Wall Street

• Nel cantiere di una Esselunga a Firenze una trave di cemento lunga venti metri è cascata sugli operai. La terra ha tremato. Sotto le macerie, sono morti in tre. Altri tre feriti, in ospedale. Due sono ancora dispersi



• Miriam, 17 anni, figlia del muratore siciliano che, insieme a una coppia di amici, ha ammazzato la moglie e due figli durante un rito per scacciare il demonio, ha partecipato attivamente alla strage. Quando il pm l’ha interrogata, ha detto: «Rifarei tutto»

• Il governatore della Campania De Luca è sceso in piazza a Roma per protestare contro l’autonomia differenziata. Grande sceneggiata con insulti alla Meloni. Lei risponde: «Pensi a lavorare»

• Gli staff di Giorgia Meloni e di Elly Schlein si sono incontrati per organizzare il duello televisivo tra le due donne

• Il direttore del Tempo Davide Vecchi è poco in sintonia con le direttive di Fazzolari, Angelucci lo vuole sostituire con Tommaso Cerno

• A Gaza migliaia di persone hanno manifestato per la prima volta contro Hamas, bruciando copertoni e gridando slogan contro l’organizzazione e il capo Sinwar

• Un palestinese ha sparato contro un gruppo di persone in attesa a una fermata dell’autobus a Kiryat Malachi, nel sud di Israele

• Sembra che Vittorio Cecchi Gori stia meglio. O almeno, così raccontano gli amici

• Un uomo di 79 anni è stato trovato morto in un garage a una ventina di chilometri da Aosta. Sul corpo aveva ferite compatibili con un’arma da taglio. Non si esclude l’omicidio

• A San Siro l’Inter batte la Salernitana 4 a 0. I nerazzurri sono un ciclone. Ora stanno a +10 sulla Juventus

• Jannik Sinner festeggia la 200ª vittoria in carriera, la 17ª consecutiva. Stasera, alle 19.30, affronterà l’olandese Griekspoor in semifinale: se vincerà, sarà n. 3 al mondo

Titoli

Corriere della Sera: Muore Navalny, Putin sotto accusa

la Repubblica: Navalny, omicidio di Stato

La Stampa: Navalny, dissenso e castigo

Il Sole 24 Ore: Conti pubblici, servono 316 decreti / per sbloccare 5,3 miliardi già in bilancio

Avvenire: Vite in macerie

Il Messaggero: Navalny, accuse al Cremlino

Il Giornale: Il killer Putin colpisce ancora

Qn: Morte a Firenze

Il Fatto: Esselunga: tre morti / per 33 subappalti

Libero: De Luca insulta, il Pd tace

La Verità: Gli infiltrati di Speranza / al ministero della Salute

Il Mattino: De Luca, il caso degli insulti

il Quotidiano del Sud: L’alternativa del Diavolo

il manifesto: Sottocosto

Domani: Fino all’ultimo respiro