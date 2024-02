20/02/2024 18:54:00

Ha visto passare sindaci, consiglieri, impiegati e funzionari per oltre mezzo secolo. A tutti ha regalato un sorriso. Di tanti conosceva i difetti ed i segreti. Va in pensione Gaspare Rizzo, lo storico titolare del bar all'interno del Comune di Marsala. Un posto bello, del quale il signor Gaspare ha avuto sempre cura, tanto da realizzare, un paio di anni fa, anche un piccolo parco giochi per i bambini.

"Lascio una parte importante della mia vita" è stato il saluto commosso di Gaspare Rizzo, 74 anni (66 anni di attività) a chi, in questo ultimo giorno, è venuto a trovarlo. In tantissimi, tra i dipendenti del Comune, e i suoi clienti, sono passati per un ultimo caffè.