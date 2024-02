I Sansoni al Cine Teatro Ariston di Trapani con Sogno a tempo determinato

21/02/2024 12:50:00

Grande attesa per il quarto appuntamento della rassegna

teatrale “Si va in scena” del Cine Teatro Ariston di Trapani. Giovedì 22 febbraio, alle 21.00, a salire sul palco saranno Fabrizio e Federico Sansone, fratelli nella vita e nel lavoro “I Sansoni”.

Il duo porterà in scena il nuovo spettacolo "Sogno a tempo determinato" in cui - interpretando tutti gli stereotipi dei giovani sull'amore, sul lavoro, sulla società, sulla politica - s'interrogherà sul futuro, cercando una risposta concreta alla domanda: ma i ragazzi di oggi possono uscire da questo "sogno a tempo determinato"? Sarà uno show ricco di battute, sketch e riflessioni, dal tono puramente autobiografico e dal linguaggio diretto.

I due attori e creator siciliani, campioni del web con più di 400 milioni di visualizzazioni, hanno debuttato a teatro nel 2018 con il loro primo spettacolo "Fratelli, ma non troppo!". A fianco delle esperienze teatrali, sono numerose anche le apparizioni televisive. Autori di loro stessi, sono fortemente devoti alla comicità a sfondo satirico, ma non disdegnano la risata d'istinto.

Lo spettacolo – già sold out - avrà inizio alle ore 21.00. Il quinto appuntamento della rassegna è, invece, in programma il prossimo 16 marzo e avrà come protagonista Max Giusti in “Bollicine”. È possibile acquistare i biglietti per lo spettacolo presso il botteghino del Cine Teatro Ariston e dei cinema

Royal e Diana. Online su Liveticket: https://www.liveticket.it/cineteatroaristontrapani.

App 18 e Carta Docente solo online.