La Sicilia Occidentale alla Fiera del turismo di Monaco

21/02/2024 13:25:00

Anche a Monaco, alla fiera del turismo F.RE.E dal 14 al 18 febbraio grande interesse il territorio della Sicilia occidentale da parte dei tedeschi di questa parte di Germania.

Anche con piccoli budget si può fare una buona promozione del territorio, nell’era del “virtuale” la presenza fisica, il contatto umano è sempre più importante. É stato “raccontato” il territorio e sono state dispensate utili informazioni per l’uso anche con l’aiuto di una guida in tedesco stampata per l’occasione.

L’iniziativa è stata Promossa da Trapani Welcome grazie all'investimento di un gruppo di imprenditori e di due comuni.

Una buona opportunità per presentare il territorio in nuovi mercati.

Questi i partecipanti: Comune di San vito,Comune di Erice,Trapani welcome,Federalberghi Trapani, Trapani tourism service,Nuara cook sicily, Agriturismo Vultaggio, Torre Lines,Pro loco Trapani centro,Trapani easy,Automania

L’ultimo appuntamento di queste iniziative sarà nel mese di marzo a Vienna