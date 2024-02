Pantelleria, il "Salvatore Murana" fra i migliori Oli Eroici d'Italia

23/02/2024 00:00:00

Poco distante dal Colosseo, presso l’Hotel Palatino di Roma, si terrà dal 25 al 26 Febbraio 2024, la tredicesima edizione di "Vini da Terre Estreme", il più importante evento di promozione commerciale italiano.

In programma, oltre alle due giornate di walk around tasting, MasterClass riservate a un pubblico selezionato su prenotazione e momenti di approfondimento sui vini “eroici”. Fra i vari appuntamenti - riporta ln-international.net - molto interessante sarà "Il coraggio di essere unici: le bolle estreme d'annata" di Andrea Pertini che guiderà la degustazione dei partecipanti con dieci etichette di spumanti, metodi classici di vecchie annate, provenienti da dieci aree impervie della Penisola.

L’obiettivo di queste due giornate sarà di valorizzare e comunicare la viticoltura eroica costruita nel corso dei secoli da sconosciuti contadini che, per necessità, hanno dovuto e saputo interpretare territori inospitali, coltivando i loro vigneti in zone poco conosciute e geograficamente impervie.

Per la prima volta quest'anno, è stato anche inserito nell’evento, grazie al lavoro instancabile di Jessica Jozza, patron di ABC Qualità Italiana, un focus importante sulla produzione Eroica dell'Olio Extra Vergine di Oliva, nell'ambito del quale è stata organizzata la Master Class "Gli Oli Eroici d'Italia" che sarà tenuta da Fabrizio de Biasi docente Fis/AIS Olio, con lo scopo di far conoscere e approfondire storia cultura e caratteristiche organolettiche degli oli eroici italiani.

L'isola di Pantelleria sarà presente a “Vini da Terre Estreme”, grazie all'olio EVO prodotto da Salvatore Murana che è stato selezionato fra le eccellenze eroiche italiane.

Fabrizio de Biasi spiega cosi le motivazione della scelta: "Nell'isola di Pantelleria gli olivi sono coltivati in modo unico, sono bassi, le branche sfiorano il terreno per cercare di scappare alle folate del vento forte che sferza l'isola, sono olivi striscianti, la Biancolilla è la varietà che ha trovato il suo habitat naturale, la raccolta è rigorosamente manuale senza utilizzo di reti, le olive si brucano ad una ad una ed è quindi un "lavoro Eroico" ma l'olio di Salvatore Murana si distingue per la maniacalità nella cura dell'oliveto per l'attenzione ai tempi di raccolta e alla modalità di frangitura, ed è per questo che oltre ad essere EROICO è anche un Olio di Assoluta Qualità, da gustare, conoscere ed amare e quindi da presentare ai palati più raffinati ed evoluti e a tutti i players che portano la qualità italiana nel mondo”.

Pantelleria offre un insieme di specialità culinarie arricchite da ingredienti locali e frutto della cultura dei vari popoli che hanno dominato l’isola nei secoli passati.

L’Olio EVO di questa terra, in particolare, offre all’uomo molteplici vantaggi: un alimento indispensabile all’organismo per le virtù alimentari ampiamente riconosciute dagli scienziati di tutto il mondo grazie all’alto contenuto di grassi monoinsaturi (grassi buoni), consentendo una riduzione dell’invecchiamento delle cellule, delle malattie cardiovascolari e dei calcoli e favorendo la crescita ossea.

Nelle due giornate del 25 e 26 febbraio 2024 la manifestazione si dividerà tra degustazioni libere ai banchi di assaggio e masterclass su prenotazione e a numero chiuso.

Roma sarà, quindi, il palcoscenico ideale per presentare e far conoscere il frutto di una agricoltura con origini e storia secolari, tramandata di generazione in generazione: i “vini eroici” ma anche oli straordinari e unici.