Weekend di musica, archeologia e teatro in provincia di Trapani

24/02/2024 06:00:00

Se ti trovi in provincia di Trapani questo fine settimana, potrai immergerti nell'antichità con visite guidate emozionanti ai suggestivi templi di Segesta e Selinunte, guidate dagli esperti archeologi di Coopculture.

A Marsala, ti aspettano i ritmi vibranti di "Jazeera" da Otium, mentre a Trapani la magia della musica classica prenderà vita con il talento di Dina Ivanova al pianoforte, in un evento imperdibile presentato da Trapani Classica e la MEMA Mediterranean Music Association. Scopri di più:

SELINUNTE - Al Parco archeologico di Selinunte, domenica 25 febbraio alle 10.30 e alle 11.45 “L’archeologo racconta i templi di Selinunte” a cura degli archeologi di Coopculture. Biglietto 7 euro. Prenotazioni su: www.coopculture.it

SEGESTA - Domenica 25 febbraio alle 10,30 e alle 11,45 al Parco archeologico di Segesta è prevista la visita guidata “L’archeologo racconta il tempio dorico di Segesta. Biglietto 7 euro. Prenotazioni su www.coopculture.it

MARSALA - L'associazione Otium di Marsala (via XI maggio, 106) ospita sabato 24 febbraio il concerto "Jazeera", organizzato dall'Associazione Musicale Etnea. Dalle 19.00, calice di benvenuto e concerto con Dario Salerno chitarra e oud, Mauro Cottone contrabbasso e Joe Santoro batteria,tra soluzioni musicali estemporanee che uniscono jazz e musica etnica.Info e prenotazione (obbligatoria) al numero 333 7277176.

MARSALA - Per la rassegna "'A Scurata d'Inverno", sabato 24 febbraio (ore 21.00) e domenica 25 febbraio (ore 18.00) febbraio va in scena al Teatro Eliodoro Sollima di Marsala "La Grande Famille". È la storia della famiglia Pellegrino, un'opera teatrale scritta e diretta da Giacomo Frazzitta che racconta la famiglia che ha fondato le Cantine Pellegrino, storia dei pionieri del vino che hanno fatto grande il Marsala nel mondo. Musiche di Aldo Bertolino con Francesco Rallo al pianoforte, Gianluca Pantaleo al contrabbasso e Roberto Gervasi Jamhento alle percussioni.Interpreti: Savio Parrinello, Antonino Rallo, Demetrio Rizzo, Sergio Giacalone e Serena Tumbarello. Accoglienza con una degustazione dei vini delle Cantine Pellegrino. Info sul sito scurata.it

ALCAMO - All’interno della 38° edizione della Stagione Concertistica di “Amici della Musica Alcamo”, domenica 25 febbraio, alle 19.00, presso la Chiesa Santa Maria del Rosario, si terrà il concerto dell'Orchestra di Fiati Trapanesi (Direttori: N. Scavone, R. Rosa - Pianista: Franco Foderà).

TRAPANI - Sabato 24 febbraio, ore 17.00 al Museo Regionale Agostino Pepoli, presentazione del volume “Gioielli al Museo Pepoli. Un tesoro di arte e devozione”, a cura di Maria Concetta Di Natale e Roberta Cruciata.

TRAPANI - Sabato 24 febbraio, Trapani Classica, in collaborazione con MEMA Mediterranean Music Association, presenta il recital pianistico con Dina Ivanova, vincitrice del 1° Premio al Concorso Internazionale di Pianoforte "D. Scarlatti". L'evento si terrà alle ore 18:00 presso la Chiesa S. Alberto in Via Garibaldi. È necessaria la prenotazione tramite il sito web www.trapaniclassica.it. L'ingresso è di 10€, con riduzioni per under 18 e studenti al costo di 5€. I biglietti devono essere ritirati al botteghino in sede.

MAZARA DEL VALLO - Il documentario "Comu Arrinesci si cunta - migranti in patria" sarà proiettato sabato 24 febbraio alle 17:30 al Teatro Garibaldi. Dopo la proiezione ci sarà un dibattito sul fenomeno della migrazione e del ritorno in Italia dopo l'indipendenza tunisina. L'evento è organizzato con il consenso del Comune da Istituto Euro Arabo di Mazara del Vallo, rivista Dialoghi Mediterranei e associazione "Banca Marsalese della Memoria". L'ingresso è libero fino a un massimo di 99 posti.

MARSALA - Si presenta a Marsala, sabato 24 febbraio, alle ore 17.00, presso la Sala Convegni del Complesso Monumentale San Pietro, la lectio “Anime Ferite, Artemisia Gentileschi e Frida Kahlo, due straordinarie storie al femminile”, raccontate dal critico d’arte Tanino Bonifacio. L’evento è organizzato da La Fidapa sezione di Marsala, con il patrocinio del Comune di Marsala, introdurranno la serata i saluti del Sindaco Massimo Grillo e la Presidente della Fidapa Rosanna Gerardi. Sarà presente il critico d’arte Tanino Bonifacio, che racconterà le storie di queste due s donne: Artemisia Gentileschi, artista cavaraggesca che fu vittima di uno stupro prima e di una tortura poi e di Frida Kahlo artista messicana surrealista che trasformò la sua sofferenza fisica in arte.

SAN VITO LO CAPO - Sabato 24 febbraio, a Castelluzzo si festeggia il Carnevale Sanvitese 2024. Alle ore 15.00: Sfilata dei carri allegorici (viale Colombo, via Don Bartolo, via Calzza, Viale Colombo, Piazza Don Vito Barraco). Alle ore 18.00 esibizione delle scuole di danza in Piazza Don Vito Barraco.

ALCAMO - Doppio appuntamento con lo spettacolo "Tintu... ci è ca ci 'ncagghia" al Piccolo Teatro di Alcamo. Va in scena sabato 24 febbraio alle 21.15 e domenica 25 febbraio alle 18.00.Info al numero 338 2988807

ERICE - Domenica 25 febbraio, in occasione della Giornata Internazionale della Guida Turistica organizzata dalla World Federation of Tourist Guide Associations e promossa in Italia dall'Associazione Nazionale Guide Turistiche (ANGT), si terrà l'evento è intitolato "ERICE: Un luogo di magia, fede e scienza". Con il patrocinio del Comune di Erice e della Fondazione ERICE ARTE, in collaborazione con l'Associazione Montagna del Signore e la fondazione Centro Ettore Majorana, l'iniziativa si propone di esplorare il borgo di Erice, rinomato per il suo fascino e la sua storia millenaria. Le visite guidate gratuite saranno offerte in diversi luoghi della città, tra cui il Real Duomo, il Museo Cordici, la Torretta Pepoli e gli ex conventi di San Domenico e San Francesco, che ospitano il centro di Cultura scientifica Ettore Majorana. Ogni visita sarà guidata da un membro associato dell'Associazione Guide Turistiche Trapani e Sicilia Occidentale, con orari prestabiliti alle 10:00, alle 11:00 e alle 12:00. Il costo del biglietto d'ingresso per ogni luogo è di € 2. I partecipanti possono scegliere liberamente le postazioni da visitare e sono tenuti a prenotare in anticipo contattando il servizio clienti. Le postazioni disponibili includono Porta Trapani, l'ufficio informazioni e accoglienza dei partecipanti, il Real Duomo, il Polo Museale Cordici, la Fondazione E. Majorana presso l'Istituto Blackett a San Domenico e l'Istituto Wigner a San Francesco, e la Torretta Pepoli.