Il maltempo arriva in Sicilia. Oggi allerta arancione

25/02/2024 06:15:00

E' arrivato il maltempo in Sicilia, con pioggia di variabile intensità in tutta l'isola. Oggi, in buona parte della Sicilia, infatti, c'è l'allerta meteo arancione. La protezione civile regionale prevede infatti precipitazioni "da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia centroorientale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto dell'Isola, con quantitativi cumulati da deboli a moderati".

Queste le previsioni, invece, in provincia di Trapani, dove, per oggi è prevista l'allerta meteo gialla.

Domenica 25 Febbraio: giornata caratterizzata da nuvolosità di passaggio, temperatura minima di 10°C e massima di 14°C. Entrando nel dettaglio, avremo cielo in prevalenza coperto al mattino, cielo poco nuvoloso al pomeriggio, cielo sereno alla sera. Durante la giornata si registrerà una temperatura massima di 14°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 6 sarà di 10°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Nord-Nord-Ovest con intensità di circa 30km/h, forti da Nord-Nord-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 39km/h, forti da Nord-Ovest alla sera con intensità di circa 33km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 1 e sarà di 4270m. L'intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 4.9, corrispondente a 731W/mq.