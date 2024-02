I fatti del 26 Febbraio 2024: Mattarella stoppa i manganelli, Meloni a Kiev, la corsa di Trump

26/02/2024 07:02:00

E' il 26 Febbraio 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• A due anni dall’inizio della guerra in Ucraina, la Meloni ha presieduto da Kiev una riunione del G7. L’Occidente ribadisce il suo sostegno al presidente Zelens’kyj. Roma e Kiev firmano un patto di cooperazione militare

• Dopo giorni di tira e molla e tentativi di dissuasione, le autorità russe hanno restituito alla madre Ljudmila il corpo del dissidente Aleksej Naval’nyj

• Trump ha battuto Nikki Haley anche nelle primarie repubblicane nella Carolina del Sud

• Mario Draghi ha tenuto un gran discorso alla riunione dei ministri europei dell’economia a Gand, in Belgio. L’Europa, dice, negli ultimi quindici anni ha perso terreno rispetto a Cina e Stati Uniti. Invertire la rotta è fondamentale

• Mentre l’Italia assiste alla crisi di coppia tra Chiara Ferragni e Fedez, nella Procura di Milano si continua a lavorare sulle ipotesi di reato in capo alla influencer

• Papa Francesco ha annullato tutte le udienze a causa di un lieve stato influenzale

• Uomini della ‘ndrangheta hanno tentato di ammazzare don Felice Palamara, parroco di San Nicola di Pannaconi mettendogli della candeggina nel vino della messa

• Il generale Vannacci, sotto inchiesta per truffa e peculato, si è preso un avvocato. Dalla Lega parlano di giustizia a orologeria. Pare che il generale abbia già firmato un accordo segreto (con tanto di fideiussione) con il partito di via Bellerio

• Luca Zaia è intervenuto all’assemblea della Lega a Treviso e ha detto di provare nostalgia per la vecchia Lega Nord. È un attacco alla leadership di Salvini

• Si è votato per le regionali della Sardegna. L’affluenza si è fermata al 52,1%. Lo spoglio avverrà questa mattina. Non erano previsti exit poll

• In Israele è sempre più evidente la spinta a concludere un cessate il fuoco con Hamas entro l’inizio del Ramadan. In caso contrario, si teme un’escalation del conflitto

• A Vicarello (Livorno) si sono celebrati i funerali di Luigi Coclite, l’unico italiano tra i cinque morti di via Mariti a Firenze

• Il presidente Mattarella è intervenuto nella polemica sui ragazzi presi picchiati dalla polizia a Pisa. «L’autorevolezza non si misura sui manganelli». La Procura indaga. L’opposizione insorge contro il governo. La premier Meloni non ha voluto commentare



• Giampaolo Rossi è candidato unico della premier per la poltrona di amministratore delegato della Rai

• Marco Travaglio è stato assolto in Cassazione dall’accusa di aver diffamato il sindaco di Milano Beppe Sala

• Loredana Bertè è arrivata seconda al contest Una Voce per San Marino, dietro la band spagnola Megara che ha ottenuto il biglietto per l’Eurovision a Malmoe

• L’Orso d’oro del Festival di Berlino è andato al documentario Dahomey, che racconta la storia della restituzione di una ventina di opere primitive dalla Francia al Benin

• A Lecce l’Inter ha steso i padroni di casa per 4 a 0, la Juventus battuto il Frosinone 3 a 2. A San Siro il Milan ha pareggiato 1 a 1 con l’Atalanta. Cagliari Napoli è finita 1 a 1



• La Nazionale di rugby ha pareggiato 13-13 contro la Francia nella sua terza partita del Sei Nazioni. Merito anche del fatto che un francese è stato espulso e gli azzurri giocavano con un uomo in più

• La tennista italiana Jasmine Paolini ha battuto la russa Anna Kalinskaja nella finale dei Wta 1000 di Dubai. Ora è n. 14 al mondo nella classifica Atp femminile

• È morto don Gaetano Riina, fratello di Totò Riina. Lo aveva sostituito come capo dei corleonesi dopo che quello era finito in carcere. Per ragioni di sicurezza la questura di Trapani ha vietato funerali pubblici. Aveva 90 anni. Qui la notizia su Tp24.

• È morto Carlo Bavagnoli, grande fotogiornalista, aveva lavorato per la rivista Life. Aveva 92 anni

• Se ne è andata anche Pamela Salem, attrice britannica. Fu Miss Monepenny in Mai dire Mai (1983). Amica di Sean Connery, che l’aveva raccomandata ai produttori per quel ruolo. Aveva compiuto 80 anni da meno di un mese

Titoli

Corriere della Sera: Cariche a Pisa, scatta l’inchiesta

la Repubblica: In piazza contro i manganelli

La Stampa: Manganelli, governo con Piantedosi

Il Sole 24 Ore: Riforma tributaria / Sanzioni e reati / mano tesa del Fisco / a chi paga in ritardo

Il Messaggero: Giustizia e Comuni, fondi sbloccati

Il Giornale: Chi manovra la piazza violenta

Qn: Studenti caricati, inchiesta sugli eccessi

Il Fatto: «Pronti a intervenire in 24 ore» / Meloni ci lega per dieci anni a Kiev

Libero: Le botte che nessuno vede

La Verità: L’Ue verde dà l’assalto ai nostri soldi

Il Mattino: Ue, l’assedio dei trattori

il Quotidiano del Sud: La stabilità del Paese da costruire

Domani: Manganelli, è scontro istituzionale / Meloni all’assalto di Mattarella