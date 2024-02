Coltelli in auto, ubriachi al volante, guida senza patente. 8 denunciati a Trapani

27/02/2024 10:44:00

Un uomo con il coltello in auto, due giovani ubriachi al volante, altri pregiudicati alla guida senza patente. Sono alcuni risultati dei controlli effettuati dai carabinieri di Trapani e del 12° Reggimento Sicilia. In particolare sono state denunciate otto persone.

Si tratta di un pregiudicato 43enne, trovato in possesso di un coltello a serramanico di genere vietato; due trapanesi, un 24enne ed una 22enne, sorpresi alla guida dei rispettivi autoveicoli in stato ebbrezza; un 32enne di Castellammare del Golfo, sorpreso alla guida autovettura nella frazione di Pizzolungo, in violazione delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio; quattro pregiudicati trapanesi, di età compresa fra 20 e 45 anni, sorpresi alla guida dei rispettivi veicoli senza patente (mai conseguita e con recidiva nel biennio).

Nel contesto dell’attività 8 persone sono state segnalate alla Prefettura di Trapani poiché trovate in possesso di sostanza stupefacente per uso personale.