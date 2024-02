I fatti del 27 Febbraio: dalla Sardegna schiaffo a Meloni, Vannacci indagato

27/02/2024 06:46:00

E' il 27 Febbraio 2024. Ecco i principali fatti di oggi, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• La pentastellata Alessandra Todde, candidata per il centrosinistra, è la prima presidente donna della Sardegna. È anche il primo governatore regionale del M5s. Ha battuto Paolo Truzzu, il candidato del centrodestra, per una manciata di voti. Fuori dal consiglio Renato Soru che s’è fermato all’8,4 per cento e Lucia Chessa che, a fatica, ha raggiunto l’un per cento. In mattinata i risultati definitivi. Intanto nella maggioranza – che si dice unita – volano insulti

• Il generale Vannacci è indagato anche per istigazione all’odio razziale. Al centro del fascicolo alcune affermazioni comparse nel suo Il mondo al contrario





• Alessia Pifferi è capace di intendere e di volere. Lo dice una perizia disposta dalla corte d’assise. Ora la donna ,che lasciò morire di stenti la figlia di 18 mesi per spassarsela con il compagno, rischia l’ergastolo

• Il piccolo Eitan, unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, verrà risarcito con 3 milioni di euro

• Per i fatti di Pisa sono state aperte due indagini. Il governo respinge ogni accusa e parla «di casi isolati»



• A Strasburgo Alessandra Mussolini è stata aggredita da un tizio tizio armato di una stampella

• Denis Verdini rischia di tornare in galera per evasione. Benché ristretto ai domiciliari, n almeno tre occasioni sarebbe andato a cena fuori con il figlio Tommaso e altri esponenti politici

• Nel libro Spare il principe Harry ammette di aver fatto uso di droghe, e un think tank ultra-conservatore chiede la sua espulsione dagli Usa

• Migliaia di manifestanti e circa 900 trattori hanno messo a ferro e fuoco Bruxelles. Per Meloni «è una battaglia di buon senso»

• Naval’nyj stava per essere «scambiato» con Vadim Krasikov, ex colonnello dei servizi di sicurezza Fsb ma Putin avrebbe fatto fallire tutto, ordinandone l’assassinio. Attesa per oggi la sentenza per Oleg Orlov

• Al vertice straordinario di Parigi sull’Ucraina il presidente Emmanuel Macron mette in guardia la Russia e chiede all’Europa di reagire. Non esclude neanche l’invio di truppe di terra

• Proseguono le trattative per il rilascio di ostaggi in Qatar, ma le condizioni poste da Israele non piacciono né al Qatar né a Hamas. Ieri il primo ministro dell’Autorità Palestinese Mohammad Shtayyeh si è dimesso. Intanto si sono intensificati i combattimenti contro Hezbollah

• Nord Stream, la Danimarca ha concluso le indagini per i sabotaggi sui gasdotti e ha deciso di non avviare un processo

• Nikki Haley non avrà più l’aiuto economico del miliardario Charles Koch. O meglio: costui continuerà a sostenerla ma non le darà più soldi per la campagna elettorale

• In Australia, il padre di Taylor Swift ha preso a pugni un paparazzo

• È morto Ernesto Assante. Giornalista, critico musicale e storica firma di Repubblica. Aveva 66 anni

• Un ceffone può essere educativo soprattutto se tua figlia di 12 anni manda foto osé a un ragazzo di 19

• In provincia di Lucca un uomo ha ammazzato a coltellare la moglie dalla quale si stava separando. In Sardegna un figlio tossico di 44 anni ha strozzato la mamma. A Washington, un aviatore americano s’è dato fuoco davanti all’ambasciata di Israele al grido «Palestina libera». Morto

• Grazie a una tripletta di Dybala la Roma ha la meglio sul Torino per 3 a 2. È sesta in classifica. La Fiorentina batte la Lazio 2 a 1 e si piazza al settimo posto

• Nastri d’argento a Kasia Smutniak e Riccardo Milani. Premi speciali per Roberto D’Agostino, Marco Giusti e Daniele Ciprì, per Silvio Soldini e Cristiana Mainardi

Titoli

Corriere della Sera: Sorpresa Todde, colpo al centrodestra

la Repubblica: La Sardegna punisce Meloni

La Stampa: Sardegna, schiaffo al governo

Il Sole 24 Ore: Superbonus, sparite 11mila aziende

Avvenire: Battuta d’arresto

Il Messaggero: Sardegna, centrosinistra avanti

Il Giornale: Autogol centrodestra

Leggo: La Sardegna del centrosinistra

Qn: Sardegna al fotofinish, Todde avanti

Il Fatto: Aria nuova in Sardegna: / Todde azzoppa le destre

Libero: Sveglia al Centrodestra

La Verità: L’antifrode Ue bracca lady Soumahoro

Il Mattino: Sardegna, centrosinistra avanti

il Quotidiano del Sud: Sardegna, la corrida dei populisti

il manifesto: Isola felice

Domani: La Sardegna fa tremare Meloni Il campo largo può battere la destra