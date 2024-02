Ufo, due avvistamenti in Sicilia

28/02/2024 12:01:00

Due nuovi avvistamenti di Ufo (Unidentified Aerial Phenomenon) sono stati segnalati in Sicilia, uno a Palermo e uno ad Agrigento, alimentando il mistero e la curiosità attorno a questi oggetti volanti non identificati.

L'avvistamento di Palermo

Il primo caso riguarda un video girato da due persone a Palermo. Il filmato mostra un Ufo di forma triangolare con luci sui tre vertici che si muove nel cielo notturno.

L'avvistamento di Agrigento

Il secondo avvistamento è avvenuto ad Agrigento, dove un subacqueo, mentre si trovava sulla spiaggia di Porto Empedocle, ha ripreso in video un oggetto sferico scuro che emergeva dall'acqua. L'oggetto, che si è poi rituffato in acqua smaterializzandosi, è stato descritto come simile a un'enorme pinna.

Altri avvistamenti in Italia

Oltre ai due casi siciliani, il Centro Ufologico Mediterraneo (Cufom) ha reso noti altri avvistamenti in Campania, Basilicata e su un volo da Bucarest a Roma.

Un caso da studiare

I filmati degli avvistamenti sono stati pubblicati dal Cufom e saranno oggetto di studio e discussione nei prossimi convegni di Rho (7 aprile 2024) e Falconara (20 aprile 2024).

Le diverse forme degli Ufo

L'ondata di avvistamenti di Ufo degli ultimi mesi ha portato alla luce oggetti di diverse forme, tra cui quelle a tic tac, triangolari e sferiche. Non sono mancati casi di Ufo in gruppo, come quelli di Mondragone, Matera e Marano di Napoli.

Un fenomeno da non sottovalutare

Il presidente del Cufom, Angelo Carannante, ha sottolineato l'importanza di studiare questi fenomeni a fondo, non escludendo la possibilità che si tratti di qualcosa di extraterrestre.

Un invito a segnalare

Il Cufom invita chiunque abbia assistito a un avvistamento di Ufo a segnalarlo sul proprio sito web per contribuire a far luce su questo affascinante mistero.