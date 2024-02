Marsala, la processione del Giovedì Santo. Ecco da dove passa (con tanto di polemica)

29/02/2024 09:15:00

Pubblicato dalla Confraternita di Sant'Anna l'itinerario della processione del Giovedì Santo di Marsala, edizione 2024, che si terrà il 28 Marzo prossimo. Itineriario accompagnato da polemiche, perchè quest'anno la Sacra Rappresentazione ha un itinerario un po' tortuoso che costeggia le vie del centro, ma non ci passa, saltando ad esempio Via XI Maggio e Via Garibaldi. Così come non ci sarà nessuna sosta in Piazza Loggia.

Questo il percorso. Ore 13.00 Uscita dalla Chiesa di Sant’Anna – Via XIX Luglio (destra) – Via Francesco Struppa – Via Colocasio (destra) – Via Pascasino – Corso G. Amendola – Piazza Matteotti – Via E. Alagna – Piazza del Popolo – Via G. Mazzini – Via dello Sbarco – Via Roma – Piazza Matteotti – Via C. Isgrò – Via XIX Luglio. ore 19.00 Rientro in Chiesa.

La processione del Giovedì Santo a Marsala è una tradizione millenaria che si svolge ogni anno, il giorno del Giovedì Santo, e rappresenta uno dei riti più suggestivi e coinvolgenti della Settimana Santa in Sicilia.

Le sue origini risalgono al XII secolo, quando i Normanni diffusero in Sicilia la tradizione delle processioni sacre. La processione di Marsala si distingue per la sua particolarità: non si tratta di una semplice sfilata di statue, ma di una vera e propria rappresentazione vivente della Passione di Cristo.

Oltre 200 figuranti, vestiti con abiti d'epoca, interpretano i personaggi della Passione, dando vita a "quadri viventi" di grande impatto emotivo. La processione si snoda per le vie del centro storico, accompagnata da musiche sacre e dal canto dei fedeli.

Tra i momenti più significativi, la "condanna a morte" di Gesù, la " salita al Calvario" e la "caduta".