01/03/2024 11:00:00

Domani sabato 2 marzo a Trapani partire dalle ore 16, promosso dall’ufficio catechistico diocesano, si terrà un ritiro per catechisti, educatori scout e dell’azione cattolica ma aperto a tutti. Si tratta di un momento che unisce silenzio, parola, adorazione, visione attraverso la bellezza della fede.

L’incontro si aprirà in Cattedrale alle ore 16 con la meditazione guidata da Francesco Cavallini, gesuita del Gonzaga di Palermo che ha vissuto a Gerusalemme e si occupa di giovani in Sicilia sul tema “dal buio alla luce”: seguirà l’adorazione eucaristica comunitaria. Alle ore 18 i partecipanti, senza lasciare il clima d’interiore raccoglimento, si sposteranno nella vicina chiesa delle Anime Sante del Purgatorio, luogo esemplare per una catechesi visiva quaresimale attraverso i sacri gruppi dei “misteri” di Trapani dove la parola del Vangelo della Passione si è fatta immagine attraverso l’originale proposta dell’artigianato artistico trapanese unico in tutto il Mediterraneo. L’esperienza di evangelizzazione attraverso l’arte dei sacri gruppi trapanesi sarà guidata dalla storica dell’arte Lina Novara. L’incontro sarà aperto dal vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli.