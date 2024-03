Sicilia, muore dopo un'odissea in tre ospedali

01/03/2024 14:24:00

I familiari di una 56enne di Niscemi, Silvana Perticone, morta il 21 febbraio all’ospedale di Vittoria, nel Ragusano, hanno presentato un esposto ai carabinieri di Vittoria perché si faccia luce sul decesso. Per due volte, nell’arco di ventiquattr’ore, lunedì 19 e martedì 20 febbraio, i familiari hanno portato la paziente all’ospedale di Caltagirone, in provincia di Catania, perché aveva forti dolori intestinali e vomito e per due volte è stata rimandata a casa, dimessa con la prescrizione di una cura domiciliare, che tuttavia non ha dato alcun effetto: la donna continuava a vomitare e a stare male, dice lo studio legale Studio3A-Valore che assiste i parenti.



Poi la donna è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Vittoria, da dove, dopo le prime visite, è stata indirizzata al nosocomio di Ragusa per effettuare una Tac, al momento non funzionante a Vittoria. L’esame ha dato esiti allarmanti – dice lo studio legale – la cinquantaseienne com’è stato spiegato ai suoi congiunti, è stata riportata subito nel nosocomio di Vittoria per essere operata d’urgenza nel reparto di Chirurgia. Il giorno dopo è deceduta.