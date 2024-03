Tra i politici e i vip spiati c'è pure ... un prete di Trapani. Ecco chi è

05/03/2024 10:50:00

C'è pure un sacerdote di Trapani nell'elenco dei politici e dei vip "spiati" in un presunto caso di dossieraggio. E così, tra i nomi di Fedez, Marta Fascina e tanti altri, spunta pure il nome di Don Alberto Giardina, direttore dell'Ufficio Liturgico Nazionale.

Il nome di Giardina è compreso nell'elenco delle persone su cui l'ufficiale della Finanza indagato, Pasquale Striano, ha interrogato i database investigativi. Elenco adesso pubblicato da molti quotidani e siti. Sono centinaia di personalità, l cui operazioni bancarie e dichiarazioni dei redditi sono stati passati al setaccio del finanziere Striano (e per il quale è stata aperta un'indagine dalla Procura di Perugia). Ancora non si capisce chi ordinava queste ispezioni e con quale finalità.

Come mai Giardina sia stato ritenuto "interessante" è un mistero. Classe '78, don Alberto Giardina è presbitero della Diocesi di Trapani. Ha anche un master in archivistica e biblioteconomia presso l’Università degli studi di Bologna. Nella Curia Vescovile della Diocesi di Trapani attualmente ricopre gli uffici di cancelliere vescovile, direttore dell’Ufficio Liturgico, presidente dell’IDSC. Inoltre, è membro del Consiglio presbiterale diocesano, del Collegio dei consultori, del Consiglio diocesano per gli affari economici e della Commissione diocesana d’arte sacra ed edilizia di culto. È parroco moderatore delle parrocchie Sacro Cuore di Gesù e Maria Santissima Ausiliatrice in Trapani.