05/03/2024 16:57:00

Problemi a Facebook e Instagram: entrambi down questo pomeriggio i social di Meta, la società guidata da Mark Zuckerberg.

A giudicare da quanto si legge su X, l’ex Twitter, il guasto sembra essersi verificato in tutto il mondo. Su Facebook si chiede di procedere al logout e di accedere di nuovo, su Instagram non si carica il feed e le storie non sono visibili. I problemi si verificato sia da desktop che da app.

Sul feed di Facebook compare un avviso: “Sessione scaduta: Effettua nuovamente l’accesso”. Un altro avviso anche su Instagram, sul feed da desktop compare l’avviso: “Si è verificato un errore. Si è verificato un problema e non è stato possibile caricare la pagina”. Non funziona neanche Threads: la nuova app di Meta, da poco arrivata in Italia, una versione di Twiter by Zuckerberg.

Nessun malfunzionamento segnalato per quanto riguarda l’app di messaggistica Whatsapp, che appartiene sempre al gruppo Meta.