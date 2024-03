Da cardiologia a ortopedia. Gli ospedali “d'eccellenza” in Sicilia

05/03/2024 06:00:00

E' stata pubblicata la guida degli “Ospedali di eccellenza”, seguendo dei criteri molto rigorosi. A fare questo lungo elenco è stato un Istituto tedesco di qualità e finanza, che fa capo all’editore Burda-Verlag.

L’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza ha messo insieme la pluralità delle fonti per le valutazioni finali, coinvolgendo diversi attori della Sanità, senza dimenticare i pazienti e i loro giudizi sull’assistenza ricevuta.

E’ un buon metodo per fare orientare i cittadini nella infinita maglia della sanità e delle loro prestazioni, tra sanità pubblica, privata convenzionata e privata. Spesso di fronte a una diagnosi l’utente non sa mai a chi rivolgersi, a quale struttura e a quale medico, questo è un buon modo per indicare in tutta Italia, reparto per reparto specialistico quale sia il migliore.

Qui la guida completa.

Per la cardiologia in Sicilia ci sono otto punti di riferimento che oscillano tra eccellente prestazione e servizi al paziente, tra questi ci sono il Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, il Giovanni Paolo II di Ragusa; la Casa di cura Candela di Palermo, il Presidio Ospedaliero di Catania, il Policlinico Rodolico- San Marco di Catania, l’ISMETT di Palermo, il Civico di Palermo, Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo. Nessuno in provincia di Trapani.

Per l’Urologia sono cinque gli ospedali migliori in Sicilia, dislocati tra Palermo e Catania: Fondazione Giglio di Cefalù, il Buccheri La Ferla di Palermo, AO per l’emergenza di Catania, il Civico di Palermo, il Policlinico di Palermo.

Sono a Messina e a Palermo i migliori ospedali che danno le migliori prestazioni nel campo della gastroenterologia: AOU G. Martino di Messina, e poi ci sono Civico, Policlinico e ISMETT di Palermo.

Per l’ortopedia al ginocchio le prestazioni migliori sono assicurate a Mussomeli dal Presidio Ospedaliero Longo, a Messina da Cure Ortopediche Traumatologiche.

La migliore ortopedia alla spalla in Sicilia viene garantita dalla Fondazione Giglio a Cefalù, dal Policlinico Morgagni di Catania, dalle Cure Ortopediche Traumatologiche di Messina. Unica medaglia in Sicilia per l’ortopedia all’anca è a Messina, sempre al centro Cure Ortopediche Traumatologiche.