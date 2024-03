Mazara: dimentica il freno a mano e l'auto finisce a mare ... 

06/03/2024 16:59:00

Un'auto è finita n mare questa mattina nel porto canale di Mazara del Vallo.

L'allarme è stato lanciato dalla Capitaneria di Porto che era già in zona per altre attività istituzionali. La Capitaneria ha immediatamente attivato tutte le forze intervenute per prestare assistenza.

I militari della Capitaneria di Porto si sono assicurati che non vi fosse nessuno a bordo dell'auto e hanno constatato che il conducente era sulla banchina. L'uomo non ha avuto bisogno di assistenza medica. L'autovettura, invece, è stata recuperata mediante un'autogrù.

Dalle prime ricostruzioni, le cause del sinistro sarebbero da ricondurre ad un mancato azionamento del freno di stazionamento.

Il Comandante C.F.(CP) Raffaele Giardina ha sottolineato l'assoluta necessità di non sottovalutare mai la potenziale pericolosità del tratto stradale che attraversa il porto canale. Ha invitato i cittadini a prestare la massima attenzione per evitare possibili pericoli inattesi.