Mazara, la Diocesi di Mazara si prepara alla Giornata Mondiale dei Bambini

06/03/2024 02:00:00

La Diocesi di Mazara del Vallo si prepara alla prossima Giornata mondiale dei bambini che sarà celebrata il 25 e 26 maggio a Roma. La Giornata è stata pensata da Papa Francesco che ha indicato il tema: “Ecco, io faccio nuove tutte le cose”, invitando i piccoli di tutto il mondo a partecipare attivamente alla giornata con un duplice livello di celebrazione: universale e diocesano.

Il livello diocesano è affidato alla creatività delle famiglie, dei catechisti ed educatori, dei presbiteri della Diocesi. «Il Papa desidera incontrare le bambine e i bambini per ascoltare il Vangelo che vibra in loro riconoscendo la loro capacità di portare novità e speranza nel mondo», ha chiarito il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella in una lettera. A Roma l’appuntamento è per celebrare la gioia e l’innocenza dei bambini, oltre che per riflettere sul loro ruolo nella Chiesa e nella società. Da qui il coinvolgimento a livello diocesano con gli uffici di evangelizzazione e catechesi, Pastorale giovanile, Pastorale familiare e Ufficio pellegrinaggi.

Due saranno i momenti di incontro col Santo Padre. Il primo avrà luogo sabato 25 maggio presso lo stadio Olimpico, mentre il secondo appuntamento sarà dedicato alla celebrazione eucaristica in piazza San Pietro. «Più saremo e più ci sarà speranza nella nostra vita. Offriamo ai bambini un futuro di pace», è l’appello del Vescovo.

da diocesimazara.eu