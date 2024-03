A che punto sono i lavori all'aeroporto di Trapani Birgi

07/03/2024 08:31:00

"Procedono spediti, secondo i tempi prestabiliti, i lavori all'aeroporto V. Florio Trapani Birgi commissionati ed eseguiti dall'aeronautica militare".

Lo fa sapere Airgest, la società che gestisce l'aeroporto. Lo scalo è stato chiuso domenica 25 febbraio proprio per effettuare una serie di interventi di manutenzione. Il "Vincenzo Florio" riaprirà sabato 16 marzo.

Oltre alle luci della pista che saranno sostituite con sistemi led di maggiore efficienza e minore impatto ambientale, le maestranze di Airgest stanno curando la manutenzione della pista stessa, con la rimozione dei depositi di gomma e la riqualificazione della segnaletica orizzontale e del piazzale aeromobili civili.

Nel frattempo, all'interno dello scalo, è in corso l'ammodernamento dell'aerea biglietteria e dei controlli di sicurezza. "La chiusura di un aeroporto non è una scelta semplice ma ragioni di sicurezza, opportunamente valutate dall’Aeronautica militare, hanno imposto di farlo - ha sottolineato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra -. Era impossibile, infatti, pensare di far atterrare un aereo in presenza di buche nella pista, che, allo stato attuale, si estendono per 400 metri, a distanza di 50 metri l'una dall'altra. Necessarie per la sostituzione delle luci, il passaggio dei cavi e richiederanno una copertura con cemento di precisione”.