07/03/2024 15:54:00

Ci risiamo, da più di una settimana, in alcune zone del centro di Marsala manca l’acqua. Diversi cittadini e lettori si lamentano dalla scorsa settimana in aree come viale Whitaker, tra la via del Fante e il Lungomare Salinella.

Non si conosce al momento il motivo ma nessuna comunicazione è arrivata dal Comune di Marsala. C’è sicuramente da capire se l'interruzione dipende a causa di lavori o di guasti alla condotta, che stanno bloccano la normale erogazione dell'acqua.