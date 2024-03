Tragedia in Sicilia, giovane dottoressa cade dal settimo piano e muore

07/03/2024 07:36:00

Tragedia nel capoluogo siciliano. Ieri mattina una giovane dottoressa di 26 anni è precipitata dal settimo piano di un palazzo in via De Gasperi. Il dramma si è consumato intorno alle 7 del mattino, nei pressi dell'ospedale Civico, dove la vittima svolgeva la propria attività lavorativa.

Purtroppo, a seguito della caduta da un'altura così elevata, per la giovane non c'è stato nulla da fare ed è deceduta sul colpo. Un dolore profondo e un immenso cordoglio hanno invaso colleghi, amici e parenti della dottoressa.

Immediatamente sono intervenuti sul luogo dell'incidente i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia, che hanno prontamente transennato l'area, impedendo ai curiosi di avvicinarsi. Al momento, le cause che hanno portato al tragico gesto della giovane non sono ancora note e le indagini sono attualmente in corso per fare luce sulla dinamica dell'accaduto.

La scomparsa improvvisa di una giovane professionista ha scosso profondamente la comunità, sottolineando l'importanza di affrontare con sensibilità e attenzione le questioni legate alla salute mentale e al benessere psicologico dei lavoratori.