Trapani, controlli dalla Polizia Municipale. Denunciate dieci persone

07/03/2024 22:00:00

Nell'ultima settimana, la Polizia Municipale di Trapani ha intensificato le azioni di controllo sul territorio, riscontrando diversi reati che vanno dall'occupazione abusiva di alloggi alla falsificazione di permessi per parcheggiare su stalli riservati alle persone disabili, fino all'abbandono di rifiuti.

Sono state denunciate dieci persone, di cui quattro per occupazione abusiva di edifici pubblici. Altri quattro persone sono state denunciate per falsità materiale, in quanto sono stati trovati in possesso di permessi contraffatti per parcheggiare su aree riservate ai disabili. Questa condotta non solo rappresenta una frode nei confronti delle persone con disabilità, ma compromette anche la regolare fruizione dei servizi da parte di coloro che ne hanno effettivamente bisogno.

Tra i denunciati vi sono anche cittadini multati che si sono rifiutati di fornire le proprie generalità alle autorità competenti. Infine, alcuni cittadini sono stati sorpresi ad abbandonare rifiuti, comportamento che non solo deturpa il decoro urbano, ma rappresenta anche un serio problema ambientale.