Mazara, la nuova pista ciclabile avrà un "conta utenti". L'inaugurazione in primavera

La pista ciclabile (ne avevamo già scritto qui) sarà inaugurata, molto probabilmente, in primavera - a ridosso delle prossime elezioni amministrative - e avrà in dotazione pure, una specie di ‘conta utenti’. La “realizzazione e installazione” di un “sistema di monitoraggio e valutazione di impatto ambientale della pista ciclabile” è, infatti, stata predisposta - con apposita decisione di Giunta - il 19 febbraio scorso.

NUMERO BICI IN TRANSITO E CO2 RISPARMIATA - Sono questi i due parametri fondamentali che saranno alla base delle rilevazioni da parte della ‘stazione di rilevamento bidirezionale da collocare all’ingresso della pista ciclabile’, come si legge nella delibera. In tal senso si vuole “acquisire, ai fini del monitoraggio” tramite “il servizio di raccolta ed elaborazione di dati significativi quali: numero biciclette in transito verso direzione 1, numero biciclette in transito verso direzione 2, totale biciclette transitate nel periodo, totale CO2 risparmiato ipotizzando un percorso medio fissato per ogni bicicletta in transito, ecc.”.



FINANZIATO CON 25 MILA EURO ANCHE IL ‘CONTATORE’ - “La spesa per il servizio in questione - continua la delibera di Giunta - è mediamente di 25.000 euro per postazione presidiata, e trova copertura nel finanziamento che il Comune di Mazara del Vallo ha ottenuto, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, - PNRR - A VALERE SULL’ AVVISO PUBBLICO “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Comuni Aprile 2022” operativo dal 19/08/2022, di un contributo di 328 mila 160 euro.

SE SPENDI MENO TI PREMIO - Tale bando prevedeva la possibilità che “laddove l’ente beneficiario” avesse speso “meno dell’assegnazione, la quota parte ancora disponibile” potesse “essere utilizzata per finalità diverse per gli investimenti relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in attrezzature, quali i server e altri impianti informatici, e quelli relativi all'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali, inclusi i canoni degli anni successivi non finanziati dall’avviso per la migrazione”. L’amministrazione cittadina capeggiata dal sindaco Salvatore Quinci ha reso noto che “la suddetta misura (1.4.1 del PNRR) è stata completata, è in fase di asseverazione, e che l’importo effettivamente speso, (con determinazione del dirigente n.1448 del 08/6/2023), è di € 165.920 (IVA compresa) e, quindi, le somme rimanenti da utilizzare ammontano a euro 162 mila 240 euro (328.160-165.920=162.240)”.

FINANZIATA DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE SICILIA 2014/2020 - La pista ciclabile di collegamento fra il centro urbano ed il Litorale Tonnarella” - 1° lotto funzionale è frutto della partecipazione, realizzata dall’amministrazione comunale, all’avviso per lo ‘Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale’. Il progetto di fattibilità tecnico economica del 1° Lotto Funzionale per la realizzazione, è stato approvato il 08/7/2020, con deliberazione di Giunta Municipale; il progetto esecutivo e cantierabile è stato approvato il 11/10/2021; l’assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, il 15/12/2021, ha notificato il finanziamento ed impegno definitivo dell’intervento; il 5/10/2023, infine, è stata approvata la Perizia di Variante migliorativa, al fine di dare una maggiore funzionalità all’opera pubblica e precisamente: “Realizzazione di una pista ciclabile di collegamento fra il centro urbano ed il Litorale Tonnarella”.



