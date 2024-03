Trapani, Rizzi dice che ancora aspetta il risarcimento da Memesuddu. La replica 

08/03/2024 10:48:00

Enrico Rizzi batte cassa. Il noto animalista chiede i soldi a Memesuddu, la pagina satirica condannata a risarcirlo per alcuni post che il tribunale ha ritenuto offensivi. Il gestore della pagina, Silvestro Bonaventura, ha anche avviato una raccolta fondi, che è andata molto bene: 5491 euro sono stati raccolti.

Ma Rizzi non ha ancora ricevuto nulla. Secondo quanto pervenuto ai legali di Rizzi, sarebbero sorte da parte di Bonaventura difficoltà nel pagamento delle seimila euro, più le spese legali.

“In quei post, così come stabilito dalla sentenza, sono stato diffamato e per questo mi è riconosciuto il risarcimento – ha dichiarato Enrico Rizzi – Se ora vi sono presunte difficoltà nel pagamento credo che una risposta vada data anche alle persone che hanno aderito alla raccolta fondi da qualcuno organizzata per risarcire il sottoscritto. Come possono esserci difficoltà se sono stati raccolti quasi tutti i soldi? Mi chiedo – ha concluso Rizzi – che fine hanno fatto”.

Rizzi ha dato mandato ai propri legali di informare la Procura della Repubblica sull’ipotesi del reato di truffa, addirittura.

Qui la replica di Bonaventura: "Ho proposto una dilazione del pagamento - sintetizza per Tp24 - e fa sorridere che lamenti un ritardo nel pagamento quando al tribunale di Trapani Rosaria Bonello ha avviato un procedimento penale nei suoi confronti perché non le ha pagato i 2500 euro che le deve a titolo di risarcimento, oltre ad altre cause che non ha pagato. Rizzi inoltre ha ceduto il credito della sentenza a una terza persona, quindi a lui non devo nulla. Comunque, se vuole, mi indica un ente a cui devolvere i soldi o mi fornisce le sue coordinate bancarie e domani lo pago...".