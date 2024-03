Buseto Palizzolo, approvato il progetto per il nuovo centro sportivo 

08/03/2024 00:20:00

A Buseto Palizzolo è stato ufficialmente approvato il progetto per la realizzazione di un nuovo centro sportivo. Il progetto, dal costo complessivo di 4 milioni e duecento mila euro, mira a trasformare il paesaggio sportivo locale, offrendo una vasta gamma di strutture e servizi per il benessere dei cittadini.

Uno degli aspetti più significativi di questo progetto è la possibilità di finanziamento tramite i fondi della programmazione FUA (aree urbane funzionali), il che renderà possibile la realizzazione di un'imponente opera che risponderà alle esigenze e alle aspirazioni della comunità.

L'obiettivo principale del progetto dell'amminstrazione guidata dal sindaco Francesco Poma, è quello di creare un'oasi sportiva, una risorsa per la salute e il benessere di tutti i cittadini. La riqualificazione del campo sportivo comunale e la sistemazione della palestra polivalente saranno solo il punto di partenza di questo ambizioso progetto. Si prevede la realizzazione di una serie di altre strutture, tra cui campo di tiro con l’arco, campo di basket, campo di tennis, area fitness-corpo libero, campi di padel, arrampicata, ecc., e servizi, tra cui un'area ristoro che utilizzerà materiali ecosostenibili, mettendo così in evidenza l'importanza dell'ecologia e della sostenibilità ambientale.

Questo investimento non solo migliorerà le infrastrutture sportive della zona, ma contribuirà anche a promuovere uno stile di vita attivo e sano tra i cittadini. Si prevede che il nuovo centro sportivo diventi riferimento per l'intera comunità, offrendo opportunità di svago, socializzazione e attività fisica per persone di tutte le età.

L'approvazione di questo progetto rappresenta un passo significativo verso la creazione di un ambiente più sano e prospero per i residenti di Buseto e dell'Agroericino.