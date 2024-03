Uilcom boccia il piano industriale di Tim. "A rischio il futuro dei lavoratori"

08/03/2024 13:10:00

Il sindacato Uilcom solleva preoccupazioni riguardo al Piano Industriale presentato da TIM, evidenziando gravi criticità che minacciano il futuro dei lavoratori.

Il comunicato, emesso dal segretario Francesco Silvano, sottolinea la preoccupazione dei lavoratori di fronte alla reazione negativa del mercato alla presentazione del Piano Industriale, con un crollo delle azioni del 23,8%. Tale risultato, definito di gravità inaudita, solleva interrogativi sulla validità del piano stesso.

Il sindacato fa riferimento alle dichiarazioni dell'AD di TIM Pietro Labriola, che ha annunciato l'intenzione di ridurre i costi nel settore Consumer del 40%, pari a circa 100 milioni di euro. Questo scenario, secondo la UILCOM-UIL, mette a rischio occupazione e stabilità economica per i dipendenti di TIM.

La UILCOM-UIL invita i politici locali e regionali a intervenire presso il Governo Nazionale per affrontare la questione TIM e garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali. Il sindacato chiede rassicurazioni per la forza lavoro e si dichiara pronto a intraprendere azioni necessarie per proteggere i diritti dei lavoratori. Il segretario della Uilcom fa appello alla responsabilità, affinché nessuno possa negare di aver conosciuto le problematiche in gioco.