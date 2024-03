Scopri gli Affreschi d’Autore e ricevi una pubblicazione d'arte in regalo

08/03/2024 10:00:00

“Affreschi d’Autore” è un marchio dell’Editrice Velar di Bergamo, una parte del Gruppo Editoriale Velar, che comprende anche altre aziende come I Quindici, il Centro Culturale Cattolico e l’Editrice Marna. Da oltre 50 anni, il Gruppo Velar propone testi per la scuola, bambini e famiglie, comunità religiose ed enti pubblici e privati, oltre a offrire soluzioni regalo aziendali.

Con il marchio “Affreschi d’Autore” e la linea di vendita diretta per le grandi opere “Velar Itinerari d’Arte”, che distribuisce Grandi Opere Fmr-Artè e Utet Grandi Opere, l’Editrice Velar si rivolge al mercato dei privati, dei professionisti, dei collezionisti e degli appassionati d’arte in generale.

“Affreschi d’Autore” è un progetto innovativo e ambizioso che offre un viaggio attraverso le meraviglie dell’arte, con l’obiettivo di far conoscere ed apprezzare l’immenso patrimonio artistico mondiale. Offre la possibilità di ammirare da vicino grandi opere d’arte del presente e del passato, con riproduzioni identiche all’originale realizzate manualmente da artigiani con tecniche e materiali particolari che le rendono uniche.

Il catalogo “Affreschi d’Autore” vanta oltre 40 soggetti tra i più famosi ed apprezzati, da Leonardo a Michelangelo, da Raffaello a Caravaggio, da Giotto e Botticelli a Pinturicchio, Mantegna, Van Gogh, Renoir e molti altri ancora. L’Editrice Velar desidera condividere questo progetto per consentire a chiunque di apprezzare la bellezza e vivere le emozioni che queste opere suscitano, e per permettere a chi vorrà essere coinvolto, di riscoprire l’amore per il bello. Pertanto, tutti coloro che desiderano ricevere informazioni, senza alcun impegno, sul catalogo d'arte “Affreschi d’Autore” possono contattare l’azienda attraverso il seguente link: https://velaritineraridarte.it/richiedi-info-affreschi/. Editrice Velar sarà felice di rispondere a tutte le domande e, per chi lo desideri, concordare anche un appuntamento con uno dei loro consulenti, inoltre, compilando il form di contatto riceverete in regalo un'esclusiva pubblicazione d'arte, non condizionato ad alcun obbligo d'acquisto.

Ulteriori informazioni, sono, altresì, reperibili visitando i siti web www.velaritineraridarte.it e www.affreschidautore.it.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a native@bwbmedia.it)