46 persone approdano sugli scogli di Lampedusa, c'è un morto

09/03/2024 08:06:00

46 migranti sono stati rintracciati sugli scogli di Ponente a Lampedusa. Un uomo è stato trovato morto, presumibilmente a causa di un malore dopo l'approdo. Il gruppo, composto da pakistani ed egiziani, era partito da Zuwara in Libia a bordo di un'imbarcazione di legno di 10 metri, pagando da 4mila a 6mila euro a testa.

I superstiti sono stati soccorsi e trasferiti all'hotspot di contrada Imbriacola, che già ospitava 15 persone. La procura di Agrigento ha disposto l'ispezione cadaverica per accertare le cause del decesso. La squadra mobile della questura di Agrigento sta interrogando i migranti per ricostruire la dinamica del viaggio.

Intanto altri 120 migranti sono stati trasferiti da Lampedusa a Porto Empedocle su un traghetto di linea, su disposizione della prefettura di Agrigento. Le segnalazioni di avvistamenti di nuovi barconi in arrivo continuano a moltiplicarsi.

Caso Sea-Watch 5: intanto la Guardia Costiera italiana e l'ong Sea-Watch 5 forniscono versioni contrastanti sul caso del cadavere di un migrante lasciato a bordo della nave. La Guardia Costiera sostiene che la nave si è diretta verso Lampedusa disobbedendo alle istruzioni di dirigersi verso la Tunisia, mentre la ong afferma che Tunisi ha rifiutato di soccorrere i migranti e che l'Italia ha indicato Ravenna come porto di sbarco. La procura di Ravenna ha aperto un fascicolo e l'interrogazione parlamentare è stata presentata.