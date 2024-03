Marsala, a marzo lezioni gratuite di difesa personale per le donne 

09/03/2024 18:00:00

Con un gesto di sostegno e solidarietà, Sifu Vincenzo Polizzi offre lezioni gratuite di difesa personale per tutte le donne che desiderano imparare a proteggersi. L'iniziativa, che si svolgerà durante tutto il mese di Marzo, mira a unire l'importanza dello sport per il benessere fisico e mentale con la possibilità di acquisire competenze di autodifesa.

Nel contesto sociale attuale, dove le notizie di violenza contro le donne sono purtroppo sempre più frequenti, diventa fondamentale promuovere la consapevolezza e l'abilità nell'affrontare situazioni di pericolo. Le lezioni offerte dal Maestro Polizzi e dall'istruttrice Patrizia Gidiuli si concentreranno sull'autodifesa efficace, ma allo stesso tempo facilmente assimilabile anche nel minor tempo possibile.

Il referente regionale per il Kombat Silat, un'arte marziale del sud est asiatico che si ispira alla natura e al comportamento degli animali, si propone di prevenire e contrastare la violenza sulle donne attraverso la promozione delle arti marziali. Questo gesto altruistico si distingue dall'ormai consueta tradizione di regalare mimose, spesso prive di significato, offrendo invece conoscenza e passione per la difesa personale.

Le lezioni si svolgeranno ogni martedì e giovedì dalle 20.30 alle 21.30 presso il "Salone delle favole" dell'Istituto Salesiani in Via S. Giovanni Bosco a Marsala. Per ulteriori informazioni e per prenotare, è possibile contattare il numero telefonico 329.9736340.

Questa iniziativa rappresenta un'opportunità unica per tutte le donne di acquisire competenze utili per proteggere se stesse, promuovendo nel contempo un ambiente di sicurezza e fiducia nella propria capacità di difesa.