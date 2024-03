Trapani, a grandi passi verso il recupero totale del campo ex Coni.

09/03/2024 11:00:00

L'ex campo Coni, che sorge accanto al capo Aula e a confine con la Litoranea Nord, sta vivendo una seconda giovinezza, curata in ogni dettaglio dalla società di rugby Elimi. E l’amministrazione a breve potenzierà la struttura anche con l’installazione dei pali per l’illuminazione.

“Questa è una struttura sulla quale stiamo investendo molto – afferma Emanuele Barbara, assessore comunale allo Sport -, impegnando davvero tante forze, non solo economiche, ma anche mentali. E lo facciamo insieme ai ragazzi degli Elimi. Come amministrazione, a breve avvieremo i lavori per l'installazione dei quattro pali per l'illuminazione che consentiranno l’utilizzo della struttura anche di sera. E poi ci sono gli Elimi stanno curando il campo tanto bene che ormai viene considerato tra i migliori di rugby in Sicilia”.

L’impegno del Comune va oltre il rugby, perché “tra poco cercheremo di ultimare anche il progetto definitivo per il rifacimento della pista di atletica – conclude Barbara - e per effettuare una serie di lavori importanti, con l’obiettivo di separare la zona atleti dalla zona della tribuna. E altri lavori sono previsti, su tutti l'agibilità dell'ultimo lotto degli spogliatoi”.