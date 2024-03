Trapani capitale del rugby giovanile.

07/03/2024 17:23:00

Per almeno 24 ore, decine di giovani tra i 14 e i 15 anni si sono ritrovati al campo ex Coni per una selezione regionale. Un appuntamento che testimonia la costante e continua crescita del movimento della palla ovale nel Trapanese grazie agli Elimi, la società di Trapani, ma anche dei Fenici di Marsala e del Palermo Rugby.

Perché l’appuntamento del campo ex Coni è un riconoscimento a tutto il movimento della Sicilia Occidentale. “Queste tre società si stanno impegnando tanto per lo sviluppo della nostra disciplina – spiega Giovanni Saraceno, presidente regionale della Fir, la federazione italiana rugby -. Per questo motivo, ci è sembrato giusto, in un’ottica di promozione dello sport, organizzare un allenamento a Trapani, peraltro, molto sentito considerato che adesso 23 ragazzi di questa rappresentativa under 16 saranno a Pomigliano d’Arco per un appuntamento con altre rappresentative provenienti da tutte le regioni d’Italia. I ragazzi sono qui grazie al sostegno delle famiglie e con l’aiuto degli allenatori – conclude Saraceno – potremo raggiungere risultati ancor maggiori. Questi appuntamenti in programma in diversi posti della Sicilia rappresentano un’occasione per i ragazzi, devono essere per loro uno stimolo”.

“Questo è il secondo allenamento di una rappresentativa regionale a Trapani – sottolinea Francesco Anselmo, vicepresidente degli Elimi Trapani – e per noi rappresenta anche una importante occasione per far visionare i nostri ragazzi ai tecnici regionali”. Il rugby in provincia è in crescita e Anselmo, con l’occasione, annuncia anche la prima edizione del “mini rugby”, in programma al campo ex Coni il 17 marzo.