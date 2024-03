Aeroporto di Trapani, impugnata la norma sulla ricapitalizzazione

12/03/2024 20:41:00

Il Consiglio dei Ministri ha impugnato due articoli della Finanziaria regionale ed una trentina di norme del collegato. E' un potere che il governo ha di impugnare, cioè di chiedere l'annullamento, di alcune norme che potrebbero essere in contrasto con l'ordinamento nazionale. Una circostanza che avviene spesso, suscitando polemiche e conflitti di potere.

Tra le nome impugnate dell'ultima Finanziaria regionale c'è anche quella sulla ricapitalizzazione dell’Airgest per 4,2 milioni di euro. Lo scalo trapanese è al 99% di proprietà della Regione.

La ricapitalizzazione viene contestata dal governo nazionale perché potrebbe configurarsi come aiuto di Stato.

Sulla vicenda è intervenuto anche il padrone di Telesud, Valerio Antonini, che si è fatto ancora una volta intervistare dal suo giornalista per confermare la sua intenzione di presentare un'offerta di acquisto dell'aeroporto. Circa poi le polemiche di questi giorni, anche sull'aeroporto, e l'attacco alla stampa con tanto di striscione diffamatorio allo stadio, Antonini ha chiesto dapprima "scusa" per il suo atteggiamento, anche se, dice, "non è morto nessuno". Poi ha ricordato che "non c'è re senza popolo"....