Calcio: il Marsala non gioca per l'assenza dell'avversario - il Femminile Marsala pareggia a Messina

12/03/2024 09:00:00

• Promozione: una domenica senza giocare e con il pubblico del Municipale Nino Lombardo Angotta rimasto a guardare i ragazzi di Mister Totò Brucculeri fare allenamento. E' il risultato della mancata presentazione allo Stadio dell'Iccarense, il fanalino di coda del torneo che avrebbe dovuto raggiungere l'impianto lilibetano per giocare la 23° giornata del Campionato di Promozione Sicilia girone A. Alla presenza della Sig.ra Flaminia Di Gregorio, direttrice di gara designata per l'occasione e dai due assistenti Sig.ri Benito Flavio Minaudo ed Antonio Greco della sezione AIA di Marsala, si è dovuti attendere i canonici 45 minuti previsti dal regolamento per dichiarare vittorioso a tavolino il FC Marsala. In virtù dell'acquisizione dei tre punti in palio, Il Marsala si trova, visto il pareggio del Bagheria a Partinico, ad essere nuovamente entrato in zone Play Off seguito ad un solo punto dai bagheresi e ad una lunghezza di distanza dal Gemini che è stato sconfitto dalla Parmonval. Una giornata che ha visto anche la mancata presentazione ad Alcamo dell'Empedoclina, prossimo avversario degli azzurri il cui unico obiettivo, a tre giornate dal termine della stagione regolare, è la partecipazione ai Play Off promozione per l'accesso in Eccellenza. Di seguito la dichiarazione di Mister Totò Brucculeri:

• Calcio Femminile: per la 5° ed ultima giornata di andata della Poule Promozione del Campionato di Eccellenza Sicilia il Calcio Femminile Marsala coglie un pareggio a reti inviolate nel confronto in trasferta a Messina contro le Universitarie del capoluogo peloritano. Un match in cui nonostante i ripetitivi tentativi di vantaggio nessuna tra le due compagini siciliane riuscirà ad imporsi ed andare in rete, bloccando di fatto il risultato in un pareggio per tutti i 100 minuti giocati sul terreno di gioco. Le azzurre di Valeria Anteri guadagnano un solo punto rimanendo così ancora in quarta posizione nella classifica di merito. La competizione adesso osserverà alcune settimane di riposo per riprendere il 6 di aprile con il girone di ritorno. Per il team marsalese, al Municipale Nino Lombardo Angotta, si attende la formazione caprileonese del Giovanile Rocca. Le prossime ospiti, capoclassifica della Poule a punteggio pieno, si imposero all'andata di misura con il risultato di 2-1. Per le lilibetane serve vincere la sfida per poter ancora sperare in una promozione in serie C. Di seguito la dichiarazione dell'Allenatrice Valeria Anteri nel dopo partita: