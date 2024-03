Marsala, ci sono alcune auto abbandonate a Sappusi e nessuno le toglie

12/03/2024 15:25:00

Da un po' di tempo ci sono delle auto abbandonate nel quartiere Sappusi, a Marsala, dietro al centro sociale.

Lo segnala alla nostra redazione un cittadino che ha anche avvisato il comando della Polizia Municipale.

"Una situazione di pericolo presente dietro il centro sociale in zona Sappusi. In quest'area pubblica sono state notate diverse auto abbandonate da diverso tempo, alcune delle quali presentano ruote forate e tutte probabilmente prive di assicurazione. Questa situazione rappresenta una grave minaccia per la sicurezza pubblica e privata. L'abbandono di veicoli in stato di degrado, aumenta il rischio di incendi creando un ambiente poco sicuro per i residenti e per chi si trova a passare da lì", fa notare.

Il cittadino ha chiesto, di conseguenza, un intervento da parte delle autorità competenti per rimuovere le auto abbandonate e garantire la sicurezza della zona.