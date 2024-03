Sanità. Il maxi piano di Schifani: 1,8 miliardi per nuovi ospedali. E il padiglione di Marsala...

12/03/2024 06:00:00

Un piano da un miliardo 870 milioni di euro per rivoluzionare la sanità siciliana. Creare nuovi ospedali, sistemare quelli esistenti, assumere nuovi medici.



Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nei giorni scorsi ha presentato il suo piano della sanità. Un piano ambizioso da un miliardo e 870 milioni di euro per la riqualificazione e la costruzione di nuovi ospedali in Sicilia.

L’obiettivo è di dare alla Sicilia sanità moderna e funzionale. Mica facile.

Il progetto prevede: Un nuovo polo pediatrico a Palermo entro tre anni; quattro nuovi ospedali a Palermo: uno per sostituire i padiglioni centenari del Policlinico, uno a Palermo Nord come polo oncoematologico della Sicilia, uno a Partinico e uno per il Civico; un nuovo ospedale a Siracusa; interventi di riqualificazione all'ospedale di Gela.



Il finanziamento arriva da fondi statali, attraverso l’articolo 20, e il progetto ha ottenuto il via libera del Ministero della Salute.

Schifani si dice fiducioso: "Entro la fine della legislatura avremo una sanità completamente nuova, con più posti letto, più medici e tecnologie all'avanguardia."

Ma le perplessità non mancano. Anche perchè questi progetti sono già nel cassetto da tempo. Infatti la prima perplessità al piano riguardano i tempi: la realizzazione di opere così complesse richiede anni, e non è detto che si riescano a completare entro la fine del mandato di Schifani, anzi…

C’è da dire inoltre che queste cifre erano note da qualche mese. Ad ottobre infatti erano stati trasmessi a Roma i 48 progetti.

Inoltre, c'è il problema della carenza di medici e infermieri. Schifani punta all’assunzione di nuovi medici e a tagliare le liste d’attesa.

C’è però quel dato venuto fuori da un'indagine del Survey Fadoi e che rivela che quasi la metà dei medici siciliani pensa di appendere il camice bianco al chiodo in anticipo, per evitare tagli alle pensioni o per i carichi di lavoro eccessivi. Il 46% non sceglierebbe più di fare il medico, e il 13% addirittura pensa di cambiare mestiere.

Solo il 23% degli intervistati pensa che pagare meglio gli straordinari possa risolvere il problema delle liste di attesa, che per il 27% si affronta assumendo personale

.

Tra i progetti in provincia di Trapani è inserito nell’elenco la realizzazione del servizio di Radioterapia, di cui si parla da anni. I lavori all’ospedale Nagar di Pantelleria. Ristrutturazioni e ampliamenti di reparti negli ospedali di Castelvetrano e Salemi. Il nuovo poliambulatorio di piazza Inam a Marsala. L’ampliamento dell’ospedale di Trapani e la realizzazione del nuovo ospedale di Alcamo.

A proposito di nuove strutture. A Marsala, il futuro del padiglione covid resta incerto. Il padiglione delle malattie infettive di Marsala diventa, provvisoriamente, un pronto soccorso. Da quello che conferma l'onorevole Stefano Pellegrino, sembra che sia proprio questa la destinazione finale, quanto meno provvisoria, del famoso padiglione.



Per la struttura sanitaria c'è la conferma del finanziamento di 17 milioni di euro, fondi già stanziati e fruibili dall'azienda sanitaria di Trapani per il completamento dell'opera che, lo ricordiamo, doveva essere pronta entro maggio del 2021, in piena pandemia da Covid-19.

Il deputato regionale di Forza Italia, Stefano Pellegrino, conferma che il padiglione avrà come sua attività principale quella della ricerca scientifica per patologie nel campo epidemiologico, ma che allo stesso tempo, nell'immediato, sarà un pronto soccorso, uno dei più importanti della Sicilia.