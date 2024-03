A Trapani durante la processione dei Misteri ci sarà il "Baby Pit Stop"

12/03/2024 13:00:00

L’Associazione Paceco Soccorso ODV, in collaborazione con la Farmacia Polizzotti i Trapani, ha attivato il progetto "Baby pit stop" quale azione di sostegno alle famiglie nel periodo della processione dei Misteri 2024.

I "Baby pit stop" sono spazi attrezzati, dove si possono trovare una comoda poltrona per allattamento, un fasciatoio, la possibilità di preparare un pasto al caldo ai più piccoli, alcuni giochi, un separé in cui le mamme si possano sentire a proprio agio ad allattare il loro bambino e provvedere al cambio del pannolino. Gli spazi individuati hanno caratteristiche adeguate a garantire l’accessibilità e la riservatezza in un ambiente luminoso e curato nell’arredo e nella pulizia.

Il "Baby Pit Stop" sarà posizionato in Piazza Scarlatti accanto il Posto Medico Avanzato allestito per l’occasione come punto di primo intervento in caso di emergenze di vario genere. Il baby Pit Stop di Piazza Scarlatti sarà accessibile dalle ore 14.00 di Venerdì 29 Marzo uscita della processione, fino alle ore 14.00 di Sabato 30 Marzo, entrata della processione.