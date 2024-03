Giusy Gallo è la nuova presidente dell'Azione Cattolica Diocesana

12/03/2024 19:00:00

Giuseppina Gallo, 52 anni, commercialista, della parrocchia “San Giuseppe” di Alcamo è la nuova presidente dell’Azione Cattolica diocesana. E’ stata nominata dal vescovo Pietro Maria Fragnelli dalla terna scelta dal nuovo Consiglio diocesano, eletto nel corso dell’assemblea associativa che si è tenuta lo scorso 4 febbraio presso il Seminario Vescovile ad Erice Casa-Santa.

Del nuovo consiglio diocesano fanno parte: Franco Rimi, Vita Asaro e Roberta Bianco per il settore adulti; Mary Mucaria, Antonino Adragna, Rosalia Riolo e Alessia Romeo per il settore giovani; Pina Piazza, Marianna Asta, Vita Tranchida e Marina Pecoraro per il settore ragazzi.

Alla nuova presidente e al consiglio diocesano il vescovo ha ricordato le parole di Papa Francesco e le scelte fondamentali dell’associazione: la scelta religiosa, la vita laicale, la “popolarità” di una realtà ecclesiale fatta di persone e non di leader; la corresponsabilità, l’appartenenza, la scelta democratica, l intergenerazionalità e l’impegno formativo.

“Alla nuova presidente e a tutto il nuovo consiglio diocesano auguro di fare propri i sogni della chiesa di papa Francesco- aggiunge mons. Fragnelli - diventare missionari nelle periferie esistenziali della nostra diocesi seguendo l'esempio della Beata Armida Barelli che a 30 anni si definiva donna della speranza contro ogni speranza”.