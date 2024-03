Marsala, nuovo direttivo del Movimento per la Vita. Manfredo Spadaro è il presidente

12/03/2024 14:00:00

Il 28 febbraio scorso è stato rinnovato il Consiglio Direttivo del Movimento per la Vita di Marsala. Manfredo Spadaro subentra a Giusi Piccione alla guida dell’Associazione che, nei quattordici anni di vita, ha aiutato centinaia di bambini nella crescita e nel sostentamento, ha accompagnato giovani famiglie e donne sole, in gravidanza prima e mamme dopo, in situazioni di difficoltà anche sostenendole nel percorso sanitario e di assistenza.

Scopo primario è, infatti, la tutela della vita nelle fasi o condizioni di maggiore criticità attraverso azioni concrete di assistenza ma anche con iniziative culturali, sociali e di sensibilizzazione.

L'Associazione, fondata sull'impegno volontario e senza scopo di lucro, si sostiene grazie ai contributi volontari dei soci e dei privati, alle donazioni del 5X1000, al contributo dell'8x1000 della Diocesi e al supporto del Comune di Marsala. La sede in cui opera è un bene confiscato alla mafia, concessa dalla Fondazione S. Vito Onlus, simbolo della lotta contro il crimine organizzato e dell'impegno per il bene comune.

Nel corso dell'anno precedente, i volontari del Movimento per la Vita di Marsala hanno offerto assistenza a oltre 30 donne in gravidanza e 60 bambini fino all'età di 18 mesi. Sono state distribuite centinaia di confezioni di pannolini, latte, omogeneizzati e altri generi alimentari per l'infanzia, insieme a attrezzature fondamentali come passeggini, culle e seggioloni, oltre a capi di abbigliamento per la prima infanzia. Ogni gesto di solidarietà ha contribuito a portare sorrisi e conforto a chi ne ha bisogno.

Il Movimento per la Vita di Marsala è un'associazione laica, aconfessionale e apolitica, aperta a tutti coloro che condividono il valore fondamentale della vita umana.

Per maggiori informazioni: Sede Via della Gioventù 65 Marsala, cell 377.4017498. Contratti tramite email (mpv.marsala@gmail.com) o anche attraverso Facebook e Instagram.