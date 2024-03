Ciclismo: quinta vittoria stagionale per Giulia D'Aguanno della Zeen-Star Cycling Lab

13/03/2024 11:20:00

Ennesimo successo per la Zeen-Star Cycling Lab nella domenica appena trascorsa: Giulia D’Aguanno è arrivata prima al traguardo nel circuito dello Zen di Palermo, al Trofeo Specialisti. Bottino di squadra che sale a quota 6, quinta vittoria personale invece per la ciclista trapanese. Una gara complessa invece per gli uomini a pois che, nonostante i diversi tentativi di fuga nei primi giri, sono rimasti in gruppo. Gara condizionata da un percorso poco selettivo e da un forte vento che ha permesso al plotone di restare compatto fino alla volata conclusiva. Non ha trovato il giusto spazio Fabio Fiorenti, tredicesimo assoluto al traguardo, secondo di categoria M2. Adesso, la società marsalese si prepara a domenica 17 marzo, giornata in cui si terrà la terza tappa di Coppa Sicilia 2024 a Cassibile, in provincia di Siracusa